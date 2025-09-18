Pevasa da el cierre a la onda expansiva de Atunlo con su propio plan de ajuste

El descalabro de un conglomerado de la dimensión de Atunes y Lomos (Atunlo) iba a desatar, necesariamente, una imponente onda expansiva. Y así fue: alumbró una constelación de afectados, con daños de distinta consideración, e ingentes cantidades de papel. Mucho, mucho papel. La propia Atunlo diseñó dos planes de reestructuración y una propuesta de convenio, que no le sirvieron para evitar la liquidación; Comercial Pernas (Coper, accionista en un 40%) también elaboró una dupla de planes de ajuste, que logró sacar adelante al final gracias a la clase de acreedores comerciales (fullcro); Inpesca (Compañía Internacional de Pesca y Derivados, con otro 40%) digirió pérdidas multimillonarias, y la panameña Marpesca Europa (20%), última en discordia, optó directamente por bajar la persiana. Entre medias, demandas cruzadas entre antiguos socios, contra entidades financieras e incluso, como sucedió en Inpesca, de consejeros contra consejeros. Faltaba un último actor para pasar página a la lluvia de meteoritos desatada desde Vigo: Pesquería Vasco Montañesa (Pevasa).

El juzgado de lo Mercantil número 1 Bilbao ha emitido una providencia, con fecha del 12 de septiembre, en la que admite a trámite el plan de reestructuración de la armadora de Bermeo, como ha podido constatar este periódico. Pevasa ya había iniciado hace meses un proceso de desinversión de activos para reducir la deuda bancaria, que fuentes financieras situaban el pasado otoño en el entorno de los 70 millones, a largo y corto plazo. Se desprendió de tres atuneros.

Aligerando activos

Primero traspasó el Playa de Bakio, de 75 metros de eslora y construido por Balenciaga en 1991, y ampliamente conocido por haber protagonizado un secuestro frente a Somalia en 2008. Lo adquirió el conglomerado coreanjo Dongwon Industries, una de las principales referencias mundiales en la industria atunera. El pasado enero repitió operación con el Playa de Aritzatxu, entregado en 2002 por Murueta, y renombrado como Beti Aurrera por Albacora. El tercero fue el Playa de Noja, este mismo verano, que porta ahora en el casco el nombre de Beatriz Cristina y navega con pabellón de Alaska. Ahora pertenece a Beatriz Fishing Company, con sede en el Estado norteamericano de Florida.

Pevasa fue una de las tres impulsoras del proyecto de Atunlo en 2007, junto a Coper e Inpesca. Pero lo abandonó a finales de 2022 «para continuar con su plan de expansión de flota», aunque no ha podido materializar este objetivo. De momento, al menos. Sus acciones no pasaron a autocartera sino que fueron adquiridas por los otros dos socios a cambio de 8,5 millones de euros, de los que solo ingresó una pequeña parte. La liquidación de Atunlo le hizo un roto en mercancía de más de 2 millones de euros —es el importe que figura en el inventario final de acreedores—, sin contar con el equity. El caso es que su camino al margen de la multinacional viguesa coincidió con un descenso en el consumo de pescado, singularmente de túnidos, y un incremento de los costes financieros o de insumos. Ahí afloraron las tensiones que derivaron en el adelgazamiento de su músculo extractivo. No han trascendido los detalles de su plan de reestructuración, que deberá ser validado ahora por una mayoría de acreedores para su homologación judicial.