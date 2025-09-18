Lorenzana busca inversiones de Japón a Galicia: «Las puertas están abiertas»

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, intervino ayer en los actos de celebración del Día de Galicia en la Exposición Universal de Osaka 2025, donde reivindicó la estabilidad y la eficiencia como el mejor aval del Gobierno gallego para atraer inversiones niponas.

El objetivo, dijo, es «que las empresas gallegas encuentren aquí un mercado donde poder expandirse y abrir nuevas vías de negocio. Y, por supuesto, también a la inversa: que Japón encuentre en Galicia un lugar, una Administración y un Gobierno que tiene las puertas abiertas a todo proyecto de inversión interesado en instalarse allí», remarcó.

También ayer, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, se reunión con una delegación nipona. En este caso, en Santiago, con distintos agentes de Japón vinculados a la economía azul y que están interesados en la gestión pesquera gallega.