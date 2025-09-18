Freire empieza a despejar la incógnita

La auxiliar del naval PVS Pezzolano ha comenzado esta semana la retirada de la cobertura especial instalada por Freire Shipyard en el proyecto Incognita. Se trata del tercer megayate que factura el astillero vigués. Estos días ya se puede ver su proa asomando bajo la carcasa; lo que todavía no se aprecia es el nombre final del que se convertirá en el segundo yate más grande que se hace en toda España gracias a sus 107 metros de eslora.

Al igual que en el caso del anterior barco de utlralujo, el reconocido Renaissance, Freire contrató a la firma PVS Pezzolano para realizar un «encapsulado» de la embarcación, proceso que llevó a cabo hacer aproximadamente tras la botadura de junio del pasado año. Desde entonces, el casco con la cubierta blanca dominó las vistas en la zona de los astilleros de Beiramar.

Esta instalación ayuda a la filtración de contaminantes y control de temperatura y humedad en las etapas finales del buque, además de facilitar la tarea de los trabajadores y aumentar la privacidad del exclusivo proyecto.

El megayate es la construcción número 729 del astillero, que también tiene en cartera tres oceanográficos (Francia, Dinamarca y Arabia Saudí), un pesquero (para Canadá, recién botado), un barco de buceadores para la Armada y un velero ecológico para Greenpeace.