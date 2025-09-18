Ecoener alcanza los 623 MW en operación con dos plantas fotovoltaicas en República Dominicana

La multinacional gallega Ecoener alcanza los 623 MW en operación con la puesta en marcha de las plantas fotovoltaicas de Cumayasa 4, de 61,7 MWp, y Payita 1, de 60 MWp, en República Dominicana.

Las dos plantas están respaldadas por contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA) con una vigencia de quince años. Ecoener cuenta en la actualidad con 218 MW en operación en el país y alcanzará los 280 MW una vez entre en operación Payita 2, que estará hibridada con un sistema de almacenamiento en construcción. Este será el primer proyecto con baterías que se conecte a la red pública en República Dominicana.

Tras la conexión a la red de las nuevas plantas, Ecoener suma 623 MW operativos en todos sus mercados, lo que supone un incremento del 83% respecto al año pasado que contaba con 341 MW.

“Con esta inversión realizada en República Dominicana, donde ya hemos invertido hasta la fecha 230 millones de euros, casi hemos duplicado nuestro tamaño en un año y avanzamos significativamente en el cumplimiento de nuestros objetivos”, subraya Luis de Valdivia, presidente de Ecoener. Además, la compañía tiene en desarrollo otros 214 MW en el país.

Las plantas

Localizada en la provincia de La Romana, Cumayasa 4 ocupa 70 hectáreas en las que están instalados 102.000 paneles fotovoltaicos. La planta producirá 125 GWh de electricidad renovable al año. Por su parte, Payita 1, ubicada en la provincia de María Trinidad Sánchez, ocupa 83 hectáreas y cuenta con 110.000 paneles fotovoltaicos, que producirán 127 GWh de electricidad renovable al año.

Reducción de CO₂

En total, los activos de Ecoener en operación y construcción en República Dominicana permitirán abastecer a más de 235.000 hogares, evitando la emisión de cerca de 359.000 toneladas de CO₂ al año y el consumo de 346.000 barriles de petróleo. Además del impacto positivo medioambiental, Ecoener refuerza su compromiso con el desarrollo sostenible a través de soluciones innovadoras como la agrivoltaica en sus plantas de Cumayasa. Este modelo combina la producción fotovoltaica con el pastoreo de ovejas, optimizando el uso del suelo y generando valor para el entorno.