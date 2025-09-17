La Reserva Federal cumple con lo previsto y recorta 0,25 puntos los tipos de interés

La Reserva Federal ha cumplido con lo previsto por el mercado y ha recortado 0,25 puntos los tipos de interés este miércoles. El banco central ha consumado de esta forma la primera bajada de tipos en nueve meses pese al ligero repunte del 2,9% de los precios en agosto. La mayor parte de los analistas vaticinaban que la institución bajaría un cuarto de punto el precio del dinero para dejarlo en una horquilla de entre el 4% y el 4,25%. Esta decisión se produce en un contexto económico marcado por la persistente inflación, la ralentización del crecimiento económico en Estados Unidos y la creciente presión del presidente Donald Trump sobre la entidad.

La reunión de este miércoles ha estado precedida de una fuerte presión por parte del presidente Trump sobre Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, para que aplicase un recorte del precio del dinero. Los aranceles de Trump son un elemento inflacionario y el mandatario está interesado en que los tipos bajen para mitigar el golpe de su política comercial. Este recorte se sucede a las cinco veces consecutivas por las que el instituto emisor ha venido manteniendo el precio del dinero congelado desde enero, cuando pausó por primera vez. Anteriormente, ya rebajó el precio del dinero en tres ocasiones a partir de septiembre de 2024, justo hace un año.

"Los indicadores recientes sugieren que el crecimiento de la actividad económica se moderó en la primera mitad del año. La creación de empleo se ha ralentizado y la tasa de desempleo ha subido ligeramente, aunque sigue siendo baja. La inflación ha subido y se mantiene algo elevada", ha resumido la Reserva Federal en un comunicado.

La decisión de recortar los tipos no ha contado en esta ocasión con unanimidad de los mimebros del FOMC, el organismo encargado de implementar la política monetaria. El recién incorporado Stephen Miran en sustitución de la dimitida Adriana Kugler ha defendido un recorte de 0,50 puntos frente al resto. Esta discrepancia forma parte de la presión de Trump sobre Jerome Powell para que baje aún más el precio del dinero. Miran fue designado por el mandatario republicano para presionar por recortes drásticos de tipos. Otros gobernadores alineados con la intención de Trump de recortar los tipos , como la vicepresidenta del área de supevisión, Michelle Bowman, y Christopher Waller votaron a favor del cuarto punto acordado finalmente. Cabe recordar que Bowman fue nominada para su cargo actual por el presidente republicano, mientras que Waller figura en las quinielas para liderar la Fed cuando expire el mandato de Powell en mayo de 2026.

Incertidumbre económica

En su comunicado, la entidad ha subrayado que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo "alta", por lo que el órgano rector del banco central continuará "pendiente" de los riesgos que pesan sobre el empleo y sobre la inflación, especialmente los del mercado laboral.

El FOMC ha indicado que, a la hora de modificar la tasa de referencia, estará atento a la afectación de los datos entrantes sobre el entorno macroeconómico. El instituto emisor ha asegurado que está "preparado" para ajustar los tipos de ser necesario, para lo que se analizarán las lecturas del mercado laboral, de inflación y sus expectativas de evolución futura, así como los efectos derivados de acontecimientos internacionales y financieros.

Por otro lado, la Reserva Federal ha mantenido sin cambios los planes de reducción del balance, reinvirtiendo los principales de la deuda que venza, a excepción de 40.000 millones de dólares (33.576 millones de euros) mensuales, entre bonos del Tesoro y titulizaciones hipotecarias.