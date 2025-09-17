Oliu: «Los que han ido a la opa no llenan los dedos de una mano»

El presidente de Banco Sabadell aseguró ayer que, por los datos que maneja, los accionistas de este banco que hasta ahora han aceptado la oferta de BBVA «aún no llenan los dedos de una sola mano». En una entrevista en TV3, Josep Oliu se ha referido así a la evolución de la opa hostil lanzada por BBVA respecto a Banco Sabadell y ha augurado que, al precio actual, «es muy difícil que salga. Es casi imposible», añadió.

El período de aceptación de la opa comenzó el 8 de septiembre y finaliza el 7 de octubre de 2025. Preguntado por si el BBVA está logrando convencer a los accionistas de Banco Sabadell, ha comentado: «Me han dicho que (los accionistas que han aceptado el canje) aún no llenan los dedos de una mano». Oliu no ha expuesto cifras concretas, pero ha añadido: «Van por donde le he dicho».

El presidente del Sabadell asume que el futuro de la opa se dilucidará «en los últimos días», si bien confía en que la operación no saldrá adelante, por la oposición al precio ofrecido tanto por parte de los minoritarios como de los inversores institucionales. Respecto a si BBVA acabará subiendo la oferta, Oliu se ha remitido a lo dicho por el presidente de ese banco. «Ha dicho que no y yo me lo creo. Y si lo sube, hará algo que no ha dicho, pero de momento debo creer lo que dice», comentó.