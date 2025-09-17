El nuevo Plan Estatal de Vivienda invertirá el triple de lo previsto

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció durante la comparecencia posterior al Consejo de Ministros de ayer que su departamento está ultimando el nuevo Plan Estatal de Vivienda, correspondiente al periodo entre 2026 y 2030. Tal y como se desprende de las declaraciones de Rodríguez, está previsto que este plan sea aprobado en Consejo de Ministros en la segunda quincena del mes de diciembre. Además, la ministra ha declarado que la estrategia debe contar con la participación de las comunidades autónomas, que tendrán la responsabilidad de gestionar el 40% de los fondos, en virtud del reparto de competencias.

«Nos gustaría contar con el apoyo y la implicación de todas las administraciones públicas, pero, especialmente, las comunidades autónomas, con quien siempre hemos trabajado estos planes», destacó Rodríguez en la comparecencia. Con respecto al desarrollo de la medida, la ministra explicó que el nuevo plan implica «triplicar la financiación, hasta los 7.000 millones de euros», lo que supondría un esfuerzo nunca antes visto en lo relativo a la consolidación de un parque público de vivienda.

El 40% de estos fondos serán empleados para incrementar la oferta de vivienda pública. El 30% de los mismos, por otro lado, será destinado a diversos programas de rehabilitación de viviendas y barrios, teniendo en especial consideración los criterios de eficiencia energética. Por último, el 30% de fondos restantes se dirigirá a garantizar una serie de ayudas emergentes, destinadas, entre otros fines, a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas, así como al refuerzo de la vivienda rural y el alquiler asequible.

En cuanto al reparto de la inversión, la titular del Departamento ha aclarado que será el Estado quien asuma la mayor parte de esta, hasta un 60%, mientras que el 40% restante corresponderá al esfuerzo conjunto de las comunidades autónomas. Por último, la ministra ha anunciado que la consulta pública previa al Proyecto de Real Decreto relativo al Plan Estatal hoy anunciado, de aplicación a partir de 2026, comenzará el próximo miércoles, 17 de septiembre.

El pasado lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una nueva ayuda del alquiler con opción a compra de 30.000 euros para los jóvenes. La medida se incluye en un paquete compuesto de tres iniciativas, se incluirá en el Plan que detalló ayer la ministra, a aplicar entre 2026 y 2030. Incluye seguro de impago para caseros que alquilen a menores de 35 años y la creación de una nueva subvención para la adquisición de viviendas en zonas rurales.

La Xunta: «Pretenden imponer sin consensuar»

El anuncio de que antes de acabar el año el Gobierno aprobará el nuevo plan de vivienda ha cogido por sorpresa a la Xunta, que no se lo esperaba. Sobre todo porque confiaba en que iba a haber un proceso negociador previo. De hecho, esta misma semana la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, le envió una carta a la ministra para urgirle a la presentación de un borrador sobre el que discutir para que los programas se ajustaran a las necesidades reales de Galicia.Pero no va haber nada de negociación. «Somos las comunidades autónomas las que aplicamos el plan, las que hacemos las convocatorias y las que cofinanciamos los programas, pero el Gobierno pretende imponer sin consensuar», valoraron desde la Consellería de Vivenda.En todo caso, la Xunta ya ha manifestado su adhesión al plan estatal. De hecho, Galicia fue la primera comunidad gobernada por el PP en comunicar su participación, aunque para ello primero quisiera saber cómo se articulaban los distintos programas y líneas de ayudas. De llegarse a un acuerdo, la inversión en Galicia pasaría de los actuales 100 millones a cerca de 380, según los datos avanzados en su día por el Ministerio de Vivienda.Y en la carta enviada esta semana, la conselleira recuerda su ofrecimiento, si bien advierte del retraso que acumularán las convocatorias, ya que hasta pasado el ecuador de 2026 no se podrán abrir.