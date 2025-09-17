Mercados
El Ibex 35 sube un 0,2% y busca los 15.200 puntos, a la espera de la Fed
EP
El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles con una subida del 0,2%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a mantener la cota psicológica de los 15.100 enteros y situarse en los 15.191,8 puntos hacia las 9.00 horas, antes de conocer la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sobre los tipos de interés.
En este sentido, los inversores anticipan un recorte de los tipos de interés de 25 puntos básicos.
En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Indra (+1,8%), Inditex (+1,59%), Unicaja (+0,76%) e IAG, con un avance del 0,75%.
En el lado negativo se situaban Solaria, cuyos títulos cedían un 0,98% en la apertura, y ArcelorMittal, que presentaba un descenso del 0,95%.
Las principales Bolsas europeas abrían la jornada bursátil de hoy con alzas. Francfort subía un 0,37%; París, un 0,33%; Londres, un 0,17%, y Milán, un 0,03%.
El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, bajaba un 0,29% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 68,27 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, disminuía también un 0,29%, hasta los 64,33 dólares.
En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1849 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,238%.
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- La violencia del acusado obliga a celebrar a puerta cerrada un juicio por violación en Vigo
- El Gobierno dice que la AP-9 va «hacia la gratuidad» a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
- Cuenta atrás para el proyecto que abrirá Toralla al público
- Muere a los 25 años Martina García Anguita, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha
- Davila 11/09/2025
- El Estado revoca en Cangas 36 viviendas de uso turístico; en Moaña, 10 y en Bueu, 22
- El pueblo costero en el corazón de Costa da Morte que pocos conocen: un santuario sobre el mar y una cascada preciosa