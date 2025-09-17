La hostelería de la provincia de Pontevedra firma un «histórico» convenio

La Federación de Servicios de CCOO de Galicia y UGT acaban de firmar un convenio colectivo "histórico" -así lo ha definido Comisiones Obreras- en el sector de la hostelería de la provincia de Pontevedra, con un incremento salarial del 7 por ciento, para el período 2024-2025.

En concreto, según ha indicado la Federación de Empresarios de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur), el convenio incrementa con carácter retroactivo los salarios un 3 % en 2024 y un 4 % en 2025.

Además, se han incorporado ventajas sociales y laborales que refuerzan la estabilidad del sector.

"Con este convenio damos un paso importante para reforzar la competitividad de la hostelería en Pontevedra y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de nuestros trabajadores", ha señalado el presidente de Feprotur, César Sánchez-Ballesteros, tras la reunión.

La Federación destaca en un comunicado "el buen entendimiento con CCOO y UGT pese a la incertidumbre que este año ha generado en las negociaciones el anuncio de una posible reducción de la jornada laboral en España".

"Por responsabilidad debíamos llegar a un acuerdo que ayudase a garantizar, además, la incorporación de nuevos profesionales, especialmente aquellos más jóvenes, en un momento que hace falta más que nunca profesionales en este sector", añadió Sánchez-Ballesteros.

Según CCOO, el acuerdo supone un "avance histórico" para el sector, al introducir mejoras salariales, nuevos derechos sociales y una mayor estabilidad para el personal fijo discontinuo.

Este sindicato ha señalado que el convenio recoge la subida salarial del 7 % repartida en dos años con cláusula de revisión vinculada al IPC.

Además, incorpora permisos retribuidos para el acompañamiento médico de hijos menores, así como un nuevo marco de reconocimiento profesional para camareras de piso, ayudantes y auxiliares, que se aplicará a partir del año 2027.

Otro de los logros que destaca el sindicato es la regulación específica que garantiza una mayor previsibilidad e ingresos mínimos para el personal fijo-discontinuo, reduciendo la estacionalidad y reforzando la estabilidad en el empleo.

La Federación de Servicios de CCOO señala que la firma del nuevo convenio es "un paso decisivo" hacia una hostelería "más digna, sostenible y respetuosa con los derechos laborales".

La CIG no lo ha firmado

El presidente de Feprotur ha lamentado que la CIG no se haya sumado a la actualización del convenio.

El sindicato gallego rechazó el convenio "porque no se alcanzan las reivindicaciones exigidas y no se avanza en derechos laborales", según indica en un comunicado.

La CIG, que cuenta con 5 representantes en la mesa de negociación, frente a los 4 de CCOO y otros tantos de UGT, critica que se incorpore en el texto regulador una nueva figura de contrato, el fijo discontinuo a tiempo parcial, que no estaba en el actual convenio y que constituye "un claro retroceso para el personal del sector".

Además, afirma este sindicato, el convenio deja a las camareras de piso de hoteles de 1 y 2 estrellas sin posibilidad de promoción.

También critica que días antes de que se produjera el preacuerdo, CCOO "anunciara que no firmaría por menos de un incremento del 8 %" y que finalmente aceptara un 7 %