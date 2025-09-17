Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gradiant avanza en mejorar las comunicaciones de los drones con Airbus

REDACCIÓN

Vigo

Integrar drones de manera segura en el espacio aéreo es el objetivo del demostrador tecnológico LUCUS, un proyecto impulsado por Airbus y cuyo sistema de comunicaciones está siendo desarrollado por Gradiant. El proyecto se enmarca en el programa de innovación Civil UAVs Initiative de la Xunta y busca desarrollar tecnologías que permitan coordinar y controlar los drones en misiones reales, como el reparto de mercancías, la vigilancia o las operaciones de emergencia. Gradiant está desarrollando tecnologías avanzadas para la comunicación segura y eficiente.

