El Gobierno eleva una décima su previsión de crecimiento del PIB en 2025, hasta el 2,7%

El Gobierno ha decidido elevar en una décima, hasta el 2,7%, su previsión de crecimiento de la economía española para 2025. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció esta actualización en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros ayer y justifica la revisión por un mejor comportamiento de la economía durante el tercer trimestre. Algunos indicadores como la afiliación, la producción industrial o los de confianza permiten a Economía anticipar que la economía volverá a crecer un 0,7% en el tercer trimestre.

El ministro valoró el pronóstico de un crecimiento del PIB del 2,7% para este año «es una previsión prudente para lo que podemos esperar en este 2025» y deja la puerta abierta a posibles nuevas revisiones al alza si el sector exterior evoluciona mejor de lo que se espera en este momento. El nuevo cuadro macroeconómico adoptado este martes por el Consejo de Ministros mantiene sin cambios la proyección de crecimiento del PIB para 2026 y 2027, en el 2,2% y el 2,1% respectivamente. La actualización coincide con la revisión al alza del Banco de España, los expertos de Funcas y S&P, lo tres con un pronóstico del 2,6%.

Según Economía, los principales factores que explican la corrección al alza del crecimiento en 2025 (hasta el 2,7%) son el dinamismo del empleo, la positiva evolución del consumo de las familias y un comportamiento mejor de lo esperado tanto de la inversión como de las exportaciones. En particular, el Gobierno ha mejorado la previsión para este año del crecimiento de la inversión en 1,4 puntos, hasta el 5,7%, mientras que espera un avance del 5,1% en 2026, en buena parte, ha dicho Cuerpo, gracias al impulso y a la aportación positiva del Plan de Recuperación y por el aumento de la inversión en construcción. Por su parte, para el consumo privado se estiman crecimientos del 3,1% en 2025 y del 2,4% en 2026, apoyados en la creación de puestos de trabajo y en las subidas salariales.

Además, el ministro de Economía prevé que se mantendrá la creación de medio millón de empleos al año de media en 2025 y en 2026 (unos 480.000 puestos por año), hasta rozar los 23 millones de puestos, y que ese ritmo se mantenga en los siguientes ejercicios. Este aumento de la ocupación —según Economía— vendrá acompañado de una mejora de la productividad por hora trabajada en todos los ejercicios de 2025 a 2028.

El nuevo cuadro macro del Gobierno mantiene su previsión de una tasa de paro del 10,3% de la población activa en 2025 y del 9,6% en 2026. Carlos Cuerpo ha señalado el cambio de modelo de crecimiento de la economía española. «El crecimiento, al menos hasta 2028, estará anclado en el consumo privado y la inversión privada», ha dicho y ha valorado que este esquema es «una garantía de sostenibilidad» frente a los episodios de incertidumbre internacional. «Nos garantiza la capacidad de sostener estas elevadas tasas de crecimiento, con una posibilidad de mejora si el sector exterior evoluciona mejor de lo esperado», añadió el titular de Economía.

El Banco de España revisa también al alza: 2,6%

Antes del verano, todo eran correcciones a la baja en las previsiones de crecimiento de la economía mundial, de la zona euro y de la española. A la vuelta del verano, se está abriendo paso una tendencia inversa, con revisiones al alza de las proyecciones. Y en ello tienen mucho que ver los últimos acuerdos arancelarios sellados por EE UU con algunos de sus principales socios comerciales (la UE, Reino Unido o Japón) y las conversaciones en marcha con China, que han contribuido a disipar el temor a una guerra comercial global que dominó la primera parte del año.En este contexto, el Banco de España ha elevado en dos décimas su previsión de crecimiento de la economía española para 2025 y la sitúa en el 2,6%, según figura en su informe trimestral publicado ayer. Con una menor incertidumbre internacional, el Banco de España prevé que el tirón del consumo y de la inversión permitirán a la economía española desacelerarse de una forma más suave: desde el crecimiento del 3,2% anotado en 2024 al 2,6% previsto para 2025, al tiempo que mantiene en el 1,8% y el 1,7% sus previsiones para el PIB de 2026 y 2027.Irá acompañado de un mayor avance del empleo (del 2,6%, en lugar del 2,2% que se apuntaba en junio), si bien la tasa de paro se situará en el 10,5% de la población activa.