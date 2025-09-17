El rediseño del tramo luso retrasa otra vez la «autopista» eléctrica con Galicia

En su primera comparencia en el Congreso de los Diputados el pasado 14 de mayo para hablar del gran apagón, la ministra para la Transición Ecológica situó en Granada, Sevilla y Badajoz las grandes pérdidas de producción que provocaron el inédito corte del suministro de electricidad entre el mediodía del 28 de abril y la madrugada del 29. «No se han hallado indicios de que el operador del sistema haya sido objetivo de un ciberataque. Es muy buena noticia», desveló Sara Aagesen, dejando fuera una de las principales teorías que se manejaron inicialmente. En el debate parlamentario aquella intensa jornada se habló mucho de la penetración de las renovables, del papel de la nuclear, de las posibles debilidades de la red y de la importancia de incrementar las interconexiones con los dos países vecinos, «una prioridad de este Gobierno» para «hacer un sistema más robusto».

«Han sido años de grupos de trabajo, en coordinación con Francia, Portugal y la Comisión Europea, y le puedo decir que la propia presidenta Ursula von der Leyen ha incluido en sus documentos de los cien primeros días que la interconexión de la península ibérica sea una prioridad. Vamos avanzando», subrayó la también vicepresidenta tercera, que «esperaba» la puesta en marcha «a finales» de este mismo año de la nueva línea con Portugal a través de Galicia.

Ese era el plazo que tanto España como Portugal barajaban para encender la gran autopista eléctrica, declarada Proyecto de Interés Común por la Comisión Europea y clave en el refuerzo del Mercado ibérico de la electricidad (Mibel) para sacar partido a la producción más barata. La capacidad de intercambio entre los dos países aumentará en unos 1.000 megavatios (MW), hasta alcanzar los 4.200 MW en total desde España a Portugal y los 3.500 MW a la inversa. Se empezó a hablar de la ampliación hace 16 años y lleva una década larga de tramitaciones con muchas idas y venidas a causa del trazado y la oposición en varios núcleos de población por los que pasa. Por otro de esos vaivenes, esta vez en suelo luso, la fecha de 2025 queda descartada.

Rede Elétrica Nacional (REN) acaba de sacar a exposición pública el proyecto con los cambios de la línea en 8,06 kilómetros de los 65,8 kilómetros en total que la interconexión tiene en Portugal. La operadora del transporte allí altera la ubicación de 14 torres, todas en el municipio de Monçao, justo al otro lado de la frontera con Galicia. «La necesidad de realizar un nuevo estudio de impacto ambiental para evaluar una ruta alternativa entre los apoyos P137 y P150 surgió de una solicitud de la autoridad reguladora, junto con los departamentos de Medio Ambiente y Energía, para encontrar una alternativa a la ruta previamente aprobada y licenciada que minimizara las preocupaciones expresadas durante la consulta pública del proyecto y su ejecución», explica la homóloga de Red Eléctrica en España.

Recurso a la autorización de la línea

Además de Monçao, otros municipios del Alto Miño (Ponte de Lima, Ponte da Barca, Arcos de Valdevez y Melgaço) acudieron al Tribunal Administrativo y Fiscal (TAF) de Braga el pasado octubre para recurrir la autorización de la línea y pedir su suspensión cautelar. Esgrimieron el «potencial daño a valores fundamentales de la sociedad, ya sea la salud, el medio ambiente o el patrimonio arquitectónico». Lo consiguieron.

REN apeló a la «especial urgencia» del proyecto. «Cualquier aplazamiento en la ejecución e implantación de la línea, o de cualquiera de sus tramos, supondrá un grave perjuicio para el interés público», defendió la operadora, particularmente en lo relativo al «incremento del precio de la energía». El TAF no dudo de la relevancia de la interconexión, pero sí de que el aplazamiento de la construcción generase un daño de ese calibre. «No se invocan razones concretas y sólidas que demuestren la necesidad de continuar con la ejecución del acto, en concreto el inicio de la construcción de la línea, ya que todos los objetivos perseguidos por la misma siguen siendo posible, sin referencia a fechas concretas como límite para la finalización de las obras, la pérdida de financiación, etc.», concluyó.

El Ejecutivo portugués, REN y los propios municipios afectados empezaron a negociar entonces otro posible trazado. «Pequeños desvíos», concretó la ministra de Medio Ambiente, Graça Carvalho, «que no impactarán, o no impactarán mucho, en los costes».

España y Portugal están entrelazadas por 8 conexiones a través de Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia. Esta última, entre Cartelle y Lindoso, es la de mayor flujo de exportación hacia el mercado luso: 3.890 gigavatios hora (GWh) del total de 14.356 GWh enviados durante 2024. REN recuerda en el proyecto de reforma de la nueva línea «las limitaciones en la importación» actualmente «debido al disparo simultáneo de ambos circuitos en esta línea, no solo por sobrecargas inducidas en otras líneas de la red nacional de transporte, sino también por las desviaciones angulares entre las barras transfronterizas que se producen en caso de disparo, lo que afecta a su interconexión y, por tanto, limita el aumento de la capacidad de interconexión».

Además de reforzar el músculo de intercambio, la doble línea de Ponte de Lima a Fontefría permitirá reforzar el suministro en la red de distribución interna de Portugal. Parte de la infraestructura, de hecho, está en construcción o en servicio. En este caso, las obras durarán tres meses. REN prevé desarrollarlas entre octubre y diciembre, siempre que llegue a tiempo la licencia de explotación por parte del municipio de Monçao.

Después de aplicar modificaciones también, aquí los trabajos están en marcha al completo. A principios de año, Red Eléctrica activó la nueva subestación de Fontefría 400/220 kV, incluida en el eje de la interconexión Galicia -Norte de Portugal, tras una inversión de 21 millones de euros. La interconexión también incluye la nueva subestación Beariz 400 kV, una línea de doble circuito Beariz- Fontefría 400 kV, y la nueva línea Fontefría 400 kV-Frontera portuguesa. El presupuesto ronda los 55 millones de euros.