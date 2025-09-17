El CEO de Stellantis confirma que Leapmotor producirá en España

El desembarco industrial de Leapmotor en España ya tiene sello oficial. Antonio Filosa, el nuevo y flamante consejero delegado (CEO) de Stellantis, confirmó la pasada semana que la marca china fabricará sus coches en una de las plantas españolas del grupo. Aunque no precisó ni el centro ni los modelos que se asignarán, sus palabras sitúan a Zaragoza como la principal candidata para acoger este movimiento estratégico, como viene informando puntualmente este diario.

«Recientemente hemos anunciado una colaboración industrial para dotar a Leapmotor de capacidad en una de nuestras plantas españolas para fabricar sus coches sobre su plataforma. Comenzará muy pronto», declaró Filosa en un encuentro organizado por el grupo financiero Kepler Cheuvreux. Leapmotor había comenzado a ensamblar el minicoche eléctrico T03 a partir de kits en la fábrica de Stellantis en Tychy (Polonia), pero la producción finalizó en abril. En ese momento, el grupo liderado por Filosa afirmó estar «evaluando opciones de producción» para la marca china.

Es la primera vez que la dirección de Stellantis al más alto nivel verbaliza este compromiso, lo que supone un paso adelante en la materialización de un proyecto que lleva meses generando expectación en el sector automovilístico. Diversos indicios y declaraciones han señalado en esta dirección, desde las palabras de un alto ejecutivo del grupo en Francia y del embajador de China en España hasta las visitas de directivos de la marca asiática a la planta de Figueruelas o los movimientos en la búsqueda de proveedores locales.