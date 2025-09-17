Buque escuela «BAP Unión», con Vigo en las tripas

Galicia tiene una copiosa comunidad de origen peruano. Ya que vamos a hablar del mar, se nota en los puertos, en las tripulaciones de los pesqueros de gran altura que operan en los caladeros de Terranova o Malvinas. Se evidencia en las inexpresivas estadísticas: el Instituto Nacional de Estadística (INE) cifra en más de 8.500 los residentes en Galicia nacidos en Perú —sin contar con sus descendientes—, de los que cerca de 2.800 están en la provincia de Pontevedra.

Y se manifiesta en acontecimientos como el celebrado en la ciudad de Vigo en los últimos días: la visita del buque escuela BAP Unión —BAP son las siglas de Buque de la Armada Peruana—, estrenado en el año 2016, fue un singular campo de festejos y encuentros, de gentes de ascendencia peruana —o de donde fueran—, un mensajero a flote para enviar un abrazo a los que se extrañan desde aquí porque viven a más de 9.000 kilómetros de distancia.

El buque escuela de Perú, BAP Unión, y el crucero Sky Princess, juntos en la Estación Marítima / Marta G. Brea

Cosido a Galicia

Así que el BAP Unión fue en la ciudad olívica un pedacito de casa para muchos que se acercaron a verlo, y, para todos, una muestra del buen hacer de la industria peruana de construcción naval. O, más bien, del éxito de la colaboración entre un astillero de Callao y una auxiliar de Vigo.

Se llama Acopafi y ejecutó «gran parte de los trabajos de armamento del buque, que supusieron mas del 40% del valor del barco», ha explicado a FARO su gerente general, Juan A. Rodríguez. El buque escuela fue ensamblado en su conjunto por el astillero SIMA y supuso una inversión pública estimada en hasta 70 millones de dólares. Otras compañías españolas como Navantia o Escribano también fueron contratistas del proyecto, pero en menor medida que la auxiliar viguesa.

«El proyecto es de 2013 pero no fue hasta julio de 2014 cuando empezamos a trabajar. «Ganamos el concurso a otras empresas de todo el mundo», relataba Rodríguez a FARO en 2016. Él fue uno de los tres socios creadores de Acopafi, que con anterioridad se había encargado de la renovación interior del Statsraad Lehmkuhl, de la Armada Noruega. Pero es que, además, los orígenes más genuinos del BAP Unión también están en Vigo. En las mesas de diseño de Cypsa, concretamente, una oficina técnica que se integraría en Ghenova.

Con 3.402 metros cuadrados de superficie vélica desplegada en sus cuatro mástiles, el buque escuela —tiene una estructura similar a la del Juan Sebastián Elcano— está aparejado de bricbarca, con el que puede alcanzar los 14 nudos con todo su velamen desplegado. La nave tiene un desplazamiento de 3.200 toneladas y una eslora de 115,75 metros por 13,5 de manga y 6,5 de calado. Con 257 tripulantes, la embarcación ponía pasadas las 18 horas rumbo a las entrañas del Atlántico.

Tiene previsto arribar a la ciudad panameña de Colón el 13 de octubre. Atravesará el Canal y pisará suelo peruano el día 29, en Matarani, para recalar finalmente el 3 de noviembre en Callao. Donde nació... con tripas gallegas.