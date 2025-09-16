Naturgy inicia la repotenciación del parque eólico Novo por 20 millones

Naturgy ha iniciado la repotenciación del parque eólico de Novo, ubicado en los municipios de Valdoviño, San Sadurniño y Narón (A Coruña) por 20 millones de euros. La actuación consistirá en la sustitución de sus 25 aerogeneradores actuales por 5 máquinas de última generación, por lo que se desmantelarán las máquinas existentes para su sustitución por otras nuevas, más modernas y eficientes, así como la restauración ambiental de las zonas desafectadas y la modernización de la subestación eléctrica. Está previsto que los trabajos finalicen a mediados de 2026.

Según trasladó la compañía, la inversión está financiado por la Unión Europea (a través de NextGenerationEU) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y del Programa Repotenciación Circular gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE).

Esta iniciativa «permitirá reducir notablemente el impacto paisajístico y ambiental de la instalación, al tiempo que aprovechará infraestructuras ya existentes, como las de evacuación o parte de las edificaciones», según Naturgy.

Así, la nueva configuración conservará los 18,75 MW de potencia de evacuación, generando unos 50,5 GWh anuales de energía limpia, suficientes para abastecer a cerca de 14.500 hogares. Además, una parte sustancial de los materiales será reciclada y valorizada, señala la empresa.