Insertega recibe más de 1 millón del Perte de Economía Circular
REDACCIÓN
LLa Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó ayer la primera resolución parcial de la convocatoria de concesión de subvenciones para el impulso de la Economía Circular en el sector del textil, de la moda y confección del calzado en el marco del PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) de Economía Circular, dotadas con 30,5 millones de euros, que canalizarán 74,9 millones de inversión.
De las 122 solicitudes recibidas, se sleccionarion 37 proyectos (seis de ellos se llevan a cabo por agrupaciones que aúnan 13 empresas). En cuanto a su naturaleza; el 55,26% están liderados por medianas empresas, el 31, 57% por pequeñas empresas y el 31,57 % por no pymes. Entre ellas está la gallega Insertega, dedicada al reciclaje de ropa, que recibirá dos ayudas por un importe total de casi 1,1 millones de euros.
Los proyectos serán ejecutados por las 44 empresas que destacan por su compromiso con la circularidad de sus proyectos, que recibirán ayudas entre 110.000 euros y 5,3 millones por proyecto. La cofinanciación varía entre el 15% y el 60%, en función del tipo de actuación y del tamaño.
