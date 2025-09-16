Funcas eleva al 2,6% su previsión para el PIB este año

El panel de analistas privados que elabora Funcas eleva dos décimas, al 2,6 %, el crecimiento previsto para la economía española en 2025, una mejora que responde a un avance mayor de lo esperado en el segundo trimestre. La demanda nacional aportará 2,9 puntos —cuatro décimas más que en la anterior previsión—, mientras que el sector exterior restará tres décimas.