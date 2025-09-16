Más formación en la movilidad del futuro
La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) y el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) han firmado un convenio marco de colaboración para desarrollar actividades conjuntas en los ámbitos de la innovación y la formación especializada en automoción y movilidad.
