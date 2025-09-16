Filosa ensalza a la turca Tofas como «centro líder de producción» en Stellantis tras asignar las K9

Stellantis todavía no ha hecho oficial la adjudicación de las furgonetas K9 a la planta turca de Bursa, perteneciente a Tofas, la joint venture que la compañía mantiene con la local Koç Holding. Sin embargo, la llegada de los vehículos comerciales ligeros «vigueses» es ya una realidad: lo adelantó FARO primero a finales de agosto y lo confirmó la propia Tofas la semana pasada, cuando especificó que serán 150.000 unidades anuales a partir de finales del próximo año, además de unidades despiezadas (CKD, completely knocked down). Prueba de ello es la visita de los máximos dirigentes de Stellantis a la factoría turca, en donde el CEO, Antonio Filosa, y el presidente, John Elkann, no escatimaron en palabras de halago hacia sus socios. «Tofas siempre ha sido un símbolo de fortaleza industrial. Ahora más que nunca, la compañía es un centro líder de producción e I+D para Stellantis», resumió el consejero delegado.

Después de la importante adjudicación, Tofas comunicó el fin de semana (Stellantis lo hizo ayer) la visita oficial de Filosa y Elkann, que estuvieron acompañados por el jefe para la región de Oriente Medio y África, Samir Cherfan, y el responsable industrial, el zaragozano Ignacio Bueno, precisamente exdirector de Balaídos. De hecho, la firma turca menciona el «acuerdo estratégico con Stellantis para la producción de vehículos comerciales ligeros y versiones combi del modelo K9 en plataformas multienergía».

Desde la izquierda: Levent Çakıroğlu, John Elkann, Ömer M. Koç y Antonio Filosa, en las instalaciones de Tofas / Tofas

La visita transcurrió en las instalaciones de Bursa, localidad situada al sur de Estambul. Allí Filosa destacó el «valioso equipo» de trabajadores local y avanzó que la inversión para implantar las K9, cifrada en 256 millones de euros, no será la última. «En Stellantis, creemos en Tofas y planeamos seguir invirtiendo en el futuro», añadió. Ya en su perfil de LinkedIn, Filosa definió a Koç Holding como uno de los «socios sólidos» que tienen en todo el mundo.

Por su parte, Elkann puso sobre la mesa que «Tofas representa no solo la excelencia industrial, sino también la solidez de una alianza forjada durante generaciones». Como recordó, la joint venture turca fue forjada por Fiat durante el mandato de su abuelo, Giovanni Agnelli (a su vez nieto del fundador de la marca), hace 57 años. «Hoy me enorgullece ver el gran camino que hemos recorrido juntos», añadió el ítalo-americano.

Trabajadores de Tofas aplaudiendo a los dirigentes de Stellantis y Koc Holding / Tofas

Desde Koç Holding, su presidente Ömer M. Koç puso en valor «el entendimiento y la confianza mutua» entre las compañías, mientras que el presidente de Tofas, Levent Çakıroğlu, garantizó que la empresa «seguirá creciendo en el futuro y elevará aún más su nivel de éxito».

El que más pecho sacó fue el CEO de la empresa mixta: «A día de hoy, nuestra fábrica se encuentra entre las tres mejores de Stellantis, nuestro taller de pintura ocupa el primer puesto y nuestros indicadores de calidad indican una posición de liderazgo dentro de Stellantis», enfatizó Cengiz Eroldu.

El aviso de Tavares

Con esta adjudicación, y la previa de las furgonetas medianas, las K0, Stellantis demuestra su apuesta seria por Tofas, a la que había «quitado» la Fiat Doblò para reconvertirla como una K9 más en Vigo en el año 2022. El modelo ahora emprende el viaje de vuelta y lo hace junto a sus hermanas de las marcas Citroën, Peugeot y Opel, lo que sitúa a Tofas como uno de sus principales productores de vehículos comerciales.

Muchos recuerdan ahora las palabras del anterior CEO de Stellantis, Carlos Tavares, cuando visitó Balaídos en diciembre de 2023: la competencia de Stellantis Vigo está hoy el Magreb, donde el grupo tiene ya dos plantas (en Marruecos y Argelia) y en Turquía.