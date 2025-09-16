Convenio entre Navalia y Mercy Ships

Navalia firmó un convenio de colaboración con la ONG Mercy Ships (Naves de Esperanza), organización benéfica que opera con buques hospitales y proporciona atención quirúrgica gratuita y al desarrollo de sistemas de salud en algunas de las naciones más empobrecidas del mundo, especialmente de África. Y la firma se convierte en la primera y única de España entre la ONG y un evento de estas características.