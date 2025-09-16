La bombona de butano se abarata un 5%, hasta 16,2 euros

El precio máximo de la bombona de butano baja hoy un 5% y se situará en 16,27 euros, según publicó el lunes el BOE. El recorte se debe al descenso del 1,6 % en las cotizaciones de las materias primas y a la apreciación del 2,3% del euro frente al dólar, que ha compensado el incremento de los fletes (+14,9 %). El precio máximo de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kilos no está liberalizado y se revisa bimestralmente el tercer martes del mes.