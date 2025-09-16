La bombona de butano se abarata un 5%, hasta 16,2 euros
REDACCIÓN
Lugar
El precio máximo de la bombona de butano baja hoy un 5% y se situará en 16,27 euros, según publicó el lunes el BOE. El recorte se debe al descenso del 1,6 % en las cotizaciones de las materias primas y a la apreciación del 2,3% del euro frente al dólar, que ha compensado el incremento de los fletes (+14,9 %). El precio máximo de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kilos no está liberalizado y se revisa bimestralmente el tercer martes del mes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- Un amplio operativo impide que un joven se lance desde un quinto piso en Vigo
- El «Tafra 3» se fue al fondo «rapidísimo» tras un abordaje que «nadie se explica»
- Luca, el “terremoto” de los circuitos gallegos
- El pueblo costero en el corazón de Costa da Morte que pocos conocen: un santuario sobre el mar y una cascada preciosa
- Detenidos el capitán y el primer oficial del buque que colisionó contra el «Tafra 3» en Mauritania
- El nuevo párroco se despide de Betanzos y hoy toma posesión en Cangas
- Vigo da la bienvenida al peruano «Bap Unión», el segundo mayor buque escuela del mundo