Bimba y Lola acelera un 7% las ventas en el primer semestre y globaliza el «online»

Bimba y Lola lanzó a principios de mes su nueva colección de otoño-invierno con una campaña a cargo del fotógrafo Adrian González-Cohen y protagonizada por la actriz colombiana Akima, uno de los nombres propios del elenco de la esperada adaptación de Cien años de Soledad, el libro de Gabriel García Márquez, para Netflix. En ella se pone el foco en el bolso Paper bag, llamado a tirar de las ventas en la línea de accesorios de la firma viguesa en la segunda mitad del ejercicio. En la primera mitad, la facturación de Bimba y Lola pisó el acelerador con un alza del 7% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando la cifra de negocio creció el 3%.

El grupo, que este año cumple su vigésimo aniversario, asegura que la evolución fue positiva tanto en España como en el resto de países. El mercado internacional representa ya el 44% de las ventas del semestre. Y sin un despliegue a fondo de la expansión. La red de tiendas «se amplió ligeramente», explica Bimba y Lola, que alcanza los 311 puntos de venta (al final del ejercicio de 2024 eran 310 y 295 hace un año) en 32 países. En el caso concreto de las tiendas fueras, la facturación aumentó el 6%.

El canal digital aportó el 20% de la cifra de negocio tras un avance del 12%. La tienda online «pasó a convertirse en una web global», destaca la compañía, porque está ya disponible «en prácticamente todos los países del mundo». Bimba y Lola fue elegida por la National Gallery de Londres para celebrar su bicentenario y este año apoyará una exposición retrospectiva a Maruja Mallo en el Museo Reina Sofía de Madrid.