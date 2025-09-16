La apuesta por los platos preparados aúpa a Mercadona, que ya acapara el 27,3% del gran consumo

Si la ventaja era ya grande, los platos preparados y, su versión más reciente, los 'listos para comer', han dado a Mercadona un nuevo espaldarazo como número uno del sector del gran consumo en España. En los últimos nueve meses, la cadena valenciana ha ganado otras siete décimas en cuota de mercado, hasta el 27,3%, y amplía la distancia con Carrefour, su inmediato competidor, que ha retrocedido un punto y se queda con un 9% del pastel.

Los datos, presentados este martes por el Worldpanel de Numerator (asociado desde el pasado enero a la consultora Kantar), muestran que Mercadona ha sabido contrarrestar el impacto de la subida de precios y la consiguiente ralentización del consumo doméstico de los españoles, con una "oferta competitiva en segmentos como el de los platos preparados, pero también el de los huevos, que este año han tenido una subida de precios relevante, y el pescado, en el que ha realizado un cambio estratégico, sustituyendo el mostrado por el libre servicio en el lineal", ha indicado Bernado Rodilla, director del área de negocio Retail en la compañía que elabora este ránking anual.

"En un momento en el que el consumidor todavía no ha recuperado la confianza, las cestas de la compra siguen siendo pequeñas, reducidas a lo básico, aunque las visitas a los establecimientos son más frecuentes", ha explicado Rodilla. Y en esa búsqueda por el mejor precio, ha proseguido el experto, se está detectando, cada vez más, que "los hogares completan su lista de la compra visitando más de una cadena de distribución, incluso el mismo día", algo que realizan un 13,6% de los compradores.

Consecuencia de este comportamiento, y como ya se empezó a apreciar en el balance de 2024, los hipermercados continúan perdiendo cuota de mercado: la gente ya no llena grandes carros de provisiones, prefiere comprar más al día y, pese a que la marca propia o marca blanca sigue al alza, con un incremento de 1,7 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 45,9% de las compras en el periodo analizado (desde agosto del año pasado), "se está detectando ya cierta desaceleración", ha señalado el director de Retail del Worldpanel by Numerator.

El hipermercado va de baja

Esto ha penalizado a las dos enseñas que más apuestan por este modelo: el grupo Carrefour, que es la segunda cadena favorita en España, pero que acumula una pérdida de clientes del 2,2%, ya que no ha conseguido compensar la pérdida de compradores con su red de tiendas de proximidad, los denominados Carrefour Exprés. La otra damnificada es Alcampo, que tiene una cuota del 2,8% y que ha retrocedido un 1,3% en cifra de compradores respecto al año pasado.

En sentido contrario, la alemana Lidl "está consiguiendo atraer a más compradores a más categorías, lo que favorece que los consumidores visiten más sus establecimientos", ha subrayado Rodilla, que ha destacado el caso de Dia, que tras una profunda reestructuración, ha conseguido que su cuota haya crecido en lo que va de año en un 0,2%, convirtiéndose en "una de las cadenas que más ha crecido en compradores, y ya un 44,3% de los consumidores ha comprado alguna vez en una de sus tiendas".

En crecimiento de compradores, Aldi es la única que supera a Dia y hasta agosto ha crecido en dos décimas, "una subida que primero se basó en su política de nuevas aperturas, pero que ahora ya se afianza en la fidelización de los clientes", ha dicho el analista. Eroski, finalmente, se consolida en la mitad norte de España como cadena de surtido corto, es decir, por su oferta de artículos básicos de alta rotación, que le sitúa como cuarta cadena en España (por detrás de Mercadona, Carrefour y Lidl) y un crecimiento del 0,1% de cuota de mercado.