Nueva deducción del IRPF en la nómina: esto es lo que dice el BOE

Quienes tienen sueldos bajos podrán aplicar una nueva deducción de IRPF. El Boletín Oficial del Estado (BOE) señala que esta rebaja, en vigor desde este julio, se aplicará a todo el año fiscal 2025.

Esta medida no se percibirá en las nóminas, pero se podrá comprobar su aplicación al hacer la declaración de la renta en el año 2026. El objetivo es ayudar a quienes cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o que perciban rentas muy bajas.

Requisitos para la nueva deducción del IRPF

La ley, recogida en el BOE, aclara las condiciones para acceder a la deducción. Como se explica en el texto, el salario bajo no es la única condición para acceder a la ayuda, también tiene en cuenta las rentas percibidas por alquileres o intereses.

Los requisitos para acceder a la deducción son:

No superar los 18.276 euros brutos anuales.

Otras rentas no pueden pasar los 6.500 euros anuales.

La Agencia Tributaria incluirá esta deducción en el borrador de 2025 para presentarla en 2026, no tienen que solicitarla los interesados.

Otra clave de esta deducción es que no es igual para todos. La rebaja máxima es de 340 euros, accesible para quienes cobren menos de 16.576 euros al año. La deducción disminuye gradualmente entre los salarios que van de 16.576 a los 18.276 euros, por encima de esa cantidad ya no habrá derecho a la deducción.

Esta medida tiene carácter retroactivo para todo el ejercicio 2025. Esto no implica un ingreso extra en la nómina, se trata de un ajuste que reduce lo que debemos pagar en la declaración. Quienes perciban pocos ingresos deberán revisar su declaración para el año 2026 y asegurarse de que todos los datos figuran correctamente para poder conseguir una rebaja de entre 50 y 340 euros de alivio fiscal.