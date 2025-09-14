Nox: así es el tren nocturno de Europa que tendrá parada en España

Los recorridos nocturnos en trenes están resurgiendo con fuerza. Después de años en los que se priorizó la velocidad de los trayectos diurnos y los vuelos de bajo coste, la mirada vuelve a dirigirse hacia las locomotoras que permiten dormir mientras se avanza hacia otro destino. Esta idea también ayuda a reducir las emisiones y fomentar una movilidad más sostenible.

El proyecto de la compañía alemana

Con ese propósito nació en Berlín una 'start-up' que busca renovar la experiencia de viajar de noche. Los fundadores de Nox, Janek Smalla y Thibauld Constant, han pensado un modelo de servicio basado en dos pilares fundamentales: mayor comodidad y precios accesibles.

Según explica la operadora, el objetivo son vagones donde haya tres tipos de cabina: individual, 'Doble loft' y 'Doble vista'. Además, todas tienen camas 'singles' y dobles más grandes que las de tamaño estándar, de hasta dos metros de largo, con butacas separadas con mesas «y suficiente espacio para ponerse de pie y guardar el equipaje».

Cubículos versátiles y tarifas competitivas

La propuesta presentada muestra cabinas adaptables, donde camas, mesas y butacas se pliegan y despliegan con facilidad. Según sus creadores, este modelo permitiría «acomodar más personas que los operadores tradicionales».

De esa manera, la empresa confía en poder ofrecer precios similares a los de las aerolíneas 'low cost'. Se habla de habitáculos individuales desde 79 euros y dobles a partir de 149 euros, aunque «los precios serán flexibles dependiendo de la demanda».

Trayectos previstos y expansión futura

El plan inicial es que los trenes empiecen a circular en 2027. A partir de ahí, el objetivo es crecer progresivamente hasta alcanzar más de 35 rutas en los siguientes años.

Entre los primeros destinos se encuentran Barcelona, París, Múnich, Hamburgo, Fráncfort, Viena, Budapest, Varsovia, Copenhague u Oslo, entre otros muchos.

En total, la red permitiría llegar a «más de 100 ciudades» en Europa, detallan los fundadores.

Ruta de los trenes nocturnos de Nox. / NOX

Retos y primeros pasos

Antes de convertirse en realidad, la operadora debe superar varias etapas: la validación técnica de los diseños de las cabinas, la aprobación por parte de organismos reguladores de cada país y, por supuesto, conseguir inversión. Para ello, los creadores planean abrir líneas de crédito en los próximos meses.

Mientras tanto, los viajeros ya pueden imaginar lo que supondría recuperar un tipo de trayecto que hace décadas era habitual y que hoy regresa con un enfoque actualizado.