Protesta del personal de Digi en Vigo

Los trabajadores de Digi en Vigo se sumaron al conflicto laboral que atraviesa la compañía e iniciaron ayer las protestas contra el acuerdo de la firma con CC OO y UGT para su primer convenio nacional que, según la CGT, supone un retroceso de derechos y recortes salariales.

