La inflación en Galicia sube al 2,5% por el alza de la energía y la hostelería

Agosto, un mes propicio para el consumo por la temporada alta turística, empujó la inflación en Galicia. Los precios aumentaron el 2,5% en comparación con el mismo mes del pasado 2024, dos décimas por encima de la tasa de julio (2,3%), según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y su homólogo en Galicia, el IGE. En el conjunto del Estado se estancó en el 2,7%.

Buena parte de la subida registrada en la comunidad vino del capítulo de la energía. Electricidad, gas y resto de combustibles se encarecieron el 10,5%. La otra gran causa del rebote está en la hostelería con un alza del 4,2% en bares y restaurantes. Aunque su peso en el Índice de Precios al Consumo (IPC) es mucho menor, destaca el ascenso del 5,2% en las tarifas de los servicios de alojamiento.

El coste de los alimentos medró el 1,7% en Galicia y el 6,9% las bebidas. Tanto la carne de vacuno como la de ovino rozaron un avance del 20%. Los huevos mantienen su presión inflacionista: son un 16,4% más caros que hace un año. El precio de las legumbres y hortalizas repuntó el 10,3% y el 13,9% el café y el cacao. Entre las bajadas sobresalen los aceites y grasas, que cayeron el 36,6%; y un 24,6% el azúcar. Los carburantes para coches se abarataron el 2,5%.

El IGE estima que en este mes de septiembre la inflación en Galicia subirá hasta el 2,9%.