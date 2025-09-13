La CE promete «flexibilidad» al auto y revisará el año que viene el veto a la combustión en 2035

Bruselas y la industria de la automoción han dado un nuevo paso en el «diálogo estratégico» que mantienen desde comienzos de año. Y esta vez, todo apunta a que el sector tendrá lo que lleva tiempo demandando. La presión de los últimos meses, intensificada esta semana coincidiendo con la celebración del IAA Mobility de Múnich, el salón internacional del automóvil alemán, ha tenido su respuesta por boca de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. La alemana garantizó «flexibilidad» al sector.

La reunión, a puerta cerrada, contó con la presencia de altos cargos del sector, entre ellos el presidente de Stellantis, John Elkann. Tras la cita, Von der Leyen se manifestó en redes sociales: «Estamos protegiendo a las empresas europeas contra la competencia desleal, mejorando el acceso a materias primas esenciales y apoyando a los trabajadores mediante el reciclaje profesional». «También hemos escuchado las preocupaciones del sector y hemos concedido la flexibilidad correspondiente. Combinaremos la descarbonización y la neutralidad tecnológica. Ahora, cuando la tecnología transforma la movilidad y la geopolítica remodela la competencia mundial, no puede haber un business as usual [un negocio como era hasta ahora]. Juntos, garantizaremos que Europa siga a la vanguardia de la innovación automovilística», añadió la presidenta de la CE.

Más tarde, fuentes del gabinete del vicepresidente de la Comisión encargado de Industria, el liberal francés Stéphane Séjourné, concretaron que al sector se le trasladó el compromiso de adelantar a 2026 los estándares de emisiones de dióxido de carbono (CO2) que prohíben la venta de coches con motores de combustión a partir de 2035. Bruselas creará, además, una nueva categoría para coches eléctricos pequeños Made in Europe, una propuesta que fue planteada y defendida por Stellantis y también por Renault, cuyo pistoletazo de salida tuvo lugar en una —poco habitual— entrevista conjunta entre Elkann y el entonces CEO de Renault, Luca de Meo.

La patronal europea de fabricantes (ACEA) y de proveedores (Clepa) coincidieron en valor la reunión como positiva y constructiva, si bien desde ACEA recordaron que «es urgente adoptar medidas concretas para que el marco normativo sobre las emisiones de CO2 de los turismos y furgonetas se adapte a la realidad». «El abanico de soluciones se está ampliando y confiamos en que el trabajo de los próximos meses dará resultados», dijo su presidente, Ola Källenius.

Desde Clepa, por su parte, estiman que «solo un enfoque tecnológicamente neutral puede brindar la certeza y la flexibilidad necesarias para superar los desafíos estructurales actuales». «El tiempo es limitado, y necesitamos alcanzar soluciones efectivas en los próximos meses», indicó el presidente, Matthias Zink.