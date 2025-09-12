Pernas hace una oferta por las plantas de Atunlo a través de otra sociedad

La sociedad Mare Inversiones e Inmuebles se constituyó en marzo de 2024 con la «compra y venta de inmuebles por cuenta propia, consultoría inmobiliaria, gestión y consultoría de proyectos inmobiliarios y hoteleros, gestión y consultoría de complejos industriales" como objeto social. Lo hizo en la calle Jacinto Benavente de Vigo, en las instalaciones de Centro Loxístico Porto de Vigo, un frigorífico impulsado por Comercial Pernas.

En 2025 cambió de propiedad y la misma pesquera de los Pernas (Coper) asumió la condición de socio único, con José Antonio Pernas Díaz como administrador. Esta, según han indicado esta mañana desde el sindicato CC OO, es la mercantil que ha trasladado una oferta por las factorías de Atunes y Lomos (Atunlo) en O Grove y Cambados. Mare tiene 481.000 euros de capital social.

La planta de O Grove, que está en funcionamiento en régimen de alquiler con la sociedad Tunagrove, está especializada en lomos de atún precocidos, mientras que la de Cambados se dedica a productos finalistas, para consumo humano directo. Ambas están bajo el control de Atunlo, que está en fase de liquidación.

No es la primera vez que se entrega una propuesta de compra de estos activos. Como avanzó FARO, Tunagrove puso sobre la mesa 1,9 millones de euros por las instalaciones, incluyendo la marca o el stock dentro del paquete. Aunque Atunlo quebró --llegó a ser la mayor comercializadora de túnidos de España--, Coper sí logró aprobar su plan de reestructuración.

Desde CC OO han solicitado a la administración concursal que remita la propuesta al juzgado a fin de que sea valorada para despejar la viabilidad de ambas factorías.