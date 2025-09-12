La electricidad y los alimentos compensan la subida de los carburantes y mantienen el IPC de agosto en el 2,7%

La estabilización de los precios de la electricidad y el buen comportamiento de los costes de los alimentos, especialmente el de la fruta fresca, permitieron compensar el pasado mes de agosto la tendencia al alza de los carburantes y consiguieron mantener en el 2,7% el Índice de Precios al Consumo (IPC), ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es la misma tasa interanual que se había registrado en julio y supone una subida del 2% desde principios de este año 2025.

Respecto a hace un año, la electricidad acumula un incremento del 14,7% desde agosto de 2024, mientras que los hidrocarburos, como el gas butano y el propano, suman un alza del 11,5%. Eso sí, la gasolina y el gasóleo han bajado, respectivamente, un 5,9%, y un 2,3% en los últimos 12 meses, lo que ha hecho que viajar en coche estas vacaciones haya sido más barato que en el verano del año pasado.

Entre los alimentos, la caída del 11,7% en el precio de la fruta es el dato más significativo de la cesta de la compra, junto con el descenso de las patatas (que en agosto costaron un 1,4% menos) y el del aceite de oliva (con una reducción del 0,5%). Subieron el chocolate (1%), el pescado congelado (0,6%) y el marisco fresco (0,8%), entre otros productos.

Bastante más relevante fue el incremento de precios de los vuelos, tanto los nacionales como los internacionales: los primeros subieron un 7,9% respecto al mes de julio, y los segundos, un 12,2%. Respecto a los precios de 2024, las subidas son del 12,8% para los desplazamientos por avión dentro de territorio español y del 19,9% para los que viajan al extranjero.

El subyacente sube una décima

El IPC subyacente, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, avanzó una décima en relación a julio, hasta el 2,4%, en el mismo cálculo interanual. El Gobierno subraya que, en concreto, el IPC de los alimentos se situó en agosto en el 2,4%, cuatro décimas por debajo de la tasa de julio, por la reducción de precios que experimentó la fruta, que se encuentra en plena producción ese mes.

Y aunque el Ministerio de Economía asegura que con este dato España "continúa la senda de convergencia al objetivo de inflación del Banco Central Europeo", lo cierto es que sigue siete décimas por encima de la previsión marcada por el organismo central, situada en el 2%.

"La estabilidad de la inflación y las subidas de los salarios están permitiendo a las familias recuperar de forma progresiva su poder adquisitivo", prosigue el departamento que dirige Carlos Cuerpo en su valoración de la tasa veraniega, aunque son varios los actores económicos que consideran que pese a que la economía española mantiene un buen ritmo de crecimiento, este es de menor magnitud que en los trimestres anteriores. Los sindicatos llevan ya meses insistiendo en que en el cálculo del indicador debería incorporarse el coste de la vivienda, cuyo precio sufrió un aumento del 12,2% interanual en el primer trimestre de 2025.