La fragata ‘Bonifaz’ inaugura «una clase de buques llamada a ser la punta lanza»

El primer buque del programa F-110, la fragata F-111 Bonifaz, «surcará los océanos como un estandarte de nuestra capacidad tecnológica», aseguró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en ceremonia de la botadura, ayer, en el astillero de Navantia, en Ferrol. «Es un buque de una clase que está llamada a ser la punta de lanza en el futuro más cercano» y «representa la voluntad de adelantarse a los retos de futuro», en los que «Navantia tiene que ser un referente», sostuvo el jefe del Estado Mayor de la Armada, Antonio Piñeiro, quien reivindicó el «legado inquebrantable de Ferrol como un baluarte de la construcción naval», en lo que situó a la ciudad como «un pilar» desde «tiempo inmemorial».

Protesta por mejoras laborales y por Palestina. | Carlos Pardellas

«Las fuerzas armadas son un componente clave de la seguridad europea y de la OTAN», aseveró Sánchez, en un acto que se celebra tras la exigencia de la OTAN a España de aumentar el gasto en Defensa y con Europa en clima bélico. Sánchez, al tiempo, defendió la «cooperación» en «tiempos de proteccionismo y aranceles». «España es y será una nación abierta y quiere abrirse más», aseveró el jefe del Ejecutivo. Situó al país a las puertas de una «revolución industrial», celebró los avances en industria y tecnología y el «talento» que «cristaliza» en la fragata, que vio como «símbolo de todo ese progreso», y prometió: «España será una nación abierta, próspera y, no les quepa duda, una nación industrial».

El buque está amadrinado por la Reina Sofía, que fue la encargada de cortar la cinta que descolgó el champán, junto al director del astillero, Eduardo Dobarro. El responsable de Navantia en Ferrol celebró que «el programa F-110 es uno de los pocos internacionales de fragatas modernas y de última generación que avanza conforme al programa previsto, cumpliendo plazos y estándares» y lo consideró fruto de una «colaboración institucional ejemplar», además de agradecer «la confianza» de las instituciones, en especial, el Ministerio de Defensa y la Armada. «Hoy, el astillero de Ferrol vuelve a mirar al mar con determinación y orgullo», aseguró. En esa línea, Sánchez garantizó en su discurso que Ferrol es una ciudad «a la que el Gobierno de España no va a parar de apoyar jamás».

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, destacó la aportación a la defensa del país. «Contribuimos a dotar a nuestra Armada de los medios más innovadores y seguros para que protejan nuestra nación y nuestras libertades», aseguró y agradeció al presidente del Gobierno su «inquebrantable apoyo a Navantia y al programa F-110», que supondrá una inversión del Ejecutivo de 4.900 millones de euros.

La asistencia del presidente del Gobierno al acto de ayer supuso su estreno en la botadura de un buque militar. Sánchez ya había visitado Navantia y es, de hecho, el único presidente del Ejecutivo español que se ha acercado al astillero.

La F111 ha sido botada «con un mes de adelanto sobre el calendario de ejecución acordado con el Ministerio de Defensa, y con un grado de terminación superior al 70%», asegura Navantia. Explica que, a partir de este momento, la construcción del buque continuará en el muelle del astillero, hasta su entrega en 2028. El programa F110 supone «un avance clave para la Armada y para el desarrollo industrial y tecnológico de Navantia y sus empresas colaboradoras», señala el astillero sobre el programa. La construcción de la F111 ha supuesto 9.000 empleos en más de diez años con la participación de unas 500 empresas de todo el país. Más de 5.000 personas, entre trabajadores y familias de Navantia y de industria auxiliar, asistieron ayer a la botadura.

El bautismo de Bonifaz abre el programa más ambicioso de la flota y marca la novedad más importante para la Armada y las fuerzas armadas desde el submarino S80. La botadura se produce tras las reclamaciones de la OTAN de que España aumente el gasto en defensa —del 1,3% actual al 2%— y cuando la entrada de drones rusos en espacio aéreo de Polonia ha llevado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a advertir: «Europa está en combate».

Protestas por mejoras laborales y contra Netanyahu en las entradas

Decenas de personas se concentraron ayer en las dos entradas del astillero de Navantia en Ferrol por las que accedían las autoridades, la prensa y los invitados —unos de 5.400— para reclamar mejoras laborales y denunciar el «genocidio» del pueblo palestino. «Os traballadores cumprimos. Navantia e as patronais non», rezaba una de las pancartas, y otra exigía «salarios dignos y no discriminación para el personal civil». Entre los cánticos, se oyó criticar la existencia de «barcos muy modernos» pero con «salarios atrasados». Sobre Palestina, denuncia que copaba buena parte de las banderas y del frente de pancartas, acusaron: «Netanyahu asesino».

Una nutrida representación institucional

La botadura reunió en Ferrol a representantes de numerosas instituciones, de distintos ámbitos territoriales y colores. Con la Reina Sofía y el presidente Sánchez como autoridades centrales, la ceremonia contó con la asistencia de la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el delegado del Gobierno, Pedro Blanco; el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso; o el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, además de altos mandos militares y cargos de Navantia.