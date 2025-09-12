Ecoener se estrena en Rumanía con una inversión de 85 millones en eólica y alcanza ya 12 países

Hace mucho tiempo que Ecoener trabaja en dar un paso al frente en la UE. El grupo gallego presidido por Luis de Valdivia nació y creció en su tierra de origen con el negocio hidroeléctrico como bandera. En 1997 encendió la central de San Bartolomé, en las Fragas do Eume. Luego llegaron las de Cierves, Arnoya y Peneda, todas en la provincia de Ourense. El conocimiento a fondo del aprovechamiento del agua como fuente de energía renovable le ayudó a dar ya en 2005 el primer salto internacional en Guatemala. Desde entonces, Latinoamérica se convirtió en el principal foco de expansión, en paralelo al importante desarrollo de la compañía en Canarias de la mano de la eólica y el almacenamiento. Pero quedaba la espina clavada del crecimiento en el viejo continente, más allá de España. Se la quita ahora con el desembarco en Rumanía, donde Ecoener invertirá 85 millones de euros en un parque eólico y alcanzará ya presencia en 12 países.

La instalación se sitúa en el área de Miroslovesti, al noreste del país. Tiene 54,4 megavatios (MW) de potencia, una producción estimada de 166 gigavatios hora (GWh) y forma parte de la segunda licitación de renovables del Ministerio de Energía para acelerar la descarbonización de la economía de Rumanía. Ecoener es la única empresa española entre las adjudicatarias de la subasta.

El programa del Gobierno rumano alcanza los 3.000 millones de euros y cuenta con el respaldo del Fondo de Modernización de la UE. Prevé conectar al sistema 5.000 MW verdes a través de contratos por diferencia (CFDs). Es un sistema parecido a los habituales PPAs que se firman en el sector porque ambas fórmulas contemplan un negocio a largo plazo , pero en este caso se establece un precio fijo sujeto a devoluciones por ambas partes en caso de que el valor en el mercado sea diferente. El CFD adjudicado a Ecoener establece una duración de 15 años, «aportando así estabilidad financiera y previsibilidad en los ingresos a largo plazo», remarca la compañía. Las obras comenzarán «próximamente» para su entrada en operación a finales de 2027.

«Este proyecto representa un hito estratégico para la compañía ya que será nuestro primer activo en la UE fuera de España y, al mismo tiempo, nos posiciona en un país europeo que está dando un fuerte impulso a la producción de energía renovable», valora De Valdivia, que subraya el refuerzo «a nuestra estrategia de diversificación hacia nuevos mercados, más allá de Hispanoamérica». Ecoener cuenta en estos momentos con más de 1.000 MW en desarrollo en Grecia, Polonia, Italia y Rumanía, donde se llegó a anunciar también el lanzamiento de la planta fotovoltaica Lucieni de 63 MW. De momento, no irá adelante.