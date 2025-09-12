Aerolíneas
El comisario de Transportes recibirá el martes a Bustinduy después de que el ministro denunciara que no le respondía
El encuentro tendrá lugar apenas cuatro días después de la reunión de Apostolos Tzitzikostas con el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary
Habrá encuentro. El comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, recibirá el martes al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, después de que este denunciara públicamente que el comisario no había respondido a ni una de las solicitudes de reunión enviadas desde enero, según han confirmado fuentes del Ejecutivo.
El encuentro tendrá lugar apenas cuatro días después de la reunión de Tzitzikostas con el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, que se ha producido este viernes y que llevó al ministro a criticar al comisario y a enviarle una nueva carta pidiendo una reunión urgente al más alto nivel.
El problema de fondo es una multa del ministerio de Consumo a cinco aerolíneas por valor de 179 millones de euros por cobrar por la maleta de mano. Esta sanción supone en el caso de Ryanair el pago de 107 millones de euros y la prohibición de llevar a cabo estas prácticas.
La sanción fue denunciada ante la Comisión Europea por parte de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Asociación de Aerolíneas Regionales Europeas (ERA) y Airlines for Europe (A4E), según recoge Europa Press. Y el Ejecutivo comunitario optó por iniciar una investigación preliminar bajo la forma de un "diálogo estructurado" con España para aclarar la situación.
En este contexto, el ministro criticó el jueves que el comisario no se reuniera con él y sí lo hiciera con el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, con quien había previsto una reunión este viernes en su agenda.
“No se comprendería que, en un asunto de tanta trascendencia para los derechos de los consumidores europeos, la Comisión Europea decidiera proceder en favor de los intereses económicos de las compañías aéreas sin atender y responder a los argumentos presentados por un Estado miembro”, exponía Bustinduy en su carta.
La reunión se producirá, además, después de que Ryanair ha vuelto a abrir fuego con el Gobierno español al amenazar con recortar en otro millones de asientos la programación del próximo verano, en este caso por el conflicto de la compañía irlandesa con el operador aeroportuario, Aena.
