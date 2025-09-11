La Xunta alerta del «riesgo de parálisis» en la automoción y pide a la UE «pragmatismo»
REDACCIÓN
La Xunta alertó del «riesgo de parálisis» del sector de la automoción y ha reclamado a la UE «pragmatismo» en el proceso de transición hacia el vehículo eléctrico. Así lo trasladó el secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético, Nicolás Vázquez, durante su intervención en la Conferencia Anual de la Alianza de Regiones Automotrices en Múnich (Alemania).
El secretario xeral se refirió a la complicada situación que atraviesa esta industria en este foro, en el que se ha firmado la Declaración de Múnich y en el que se advirtió de las consecuencias de la crisis de demanda y pérdida de producción del mercado, lo que «pone en peligro» el empleo.
Por ello, Nicolás Vázquez pidió a la UE «pragmatismo», con soluciones regulatorias que equilibren la transición energética, la realidad del mercado y el contexto global, aplicando un «enfoque integral» con respecto a la política de emisiones de CO2.
