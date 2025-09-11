Tasga impulsa una central de bombeo de 677 MW en Asturias

La gallega Tasga Renovables tramita una central hidroeléctrica de bombeo en el embalse de Salime en Asturias. Es el tercer proyecto de estas características que se presenta para este emplazamiento tras los planteados por Saltos del Navia —comunidad de bienes formada por EDP y Endesa y que es concesionaria del salto de Salime— y la andaluza Magtel, que ya cuenta con permisos de acceso y conexión a la red eléctrica.

En el contexto de la transición energética, las compañías eléctricas comenzaron hace más de un lustro a sondear la instalación de nuevas centrales hidráulicas de bombeo en España para avanzar en la producción de energías renovables, dar respaldo a las intermitentes plantas de generación eólica y solar, y ganar en capacidad de almacenamiento energético. Son iniciativas alentadas también desde el Gobierno de España, que aprobó una «Estrategia de Almacenamiento Energético» y ha encauzado hacia estos proyectos fondos europeos.

La filial Sarabia Renovables plantea en Salime una central hidroeléctrica reversible de 677,27 MW, una potencia instalada superior a la de cualquiera de las centrales hidráulicas de la región. La empresa ha iniciado los trámites de evaluación ambiental del proyecto —incluidas las infraestructuras de evacuación de energía— ante la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Tasga, con sede en Santiago de Compostela, nació en 1998 con una primera concesión hidroeléctrica para la construcción y explotación del salto de Gomil en el río Mandeo. Actualmente, Tasga explota más de 39 megavatios (MW) hidroeléctricos en Galicia, 2,2 MW fotovoltaicos y cuenta con una cartera en fase avanzada de desarrollo de más de 200 MW eólicos. Además ha planteado varios proyectos de central hidráulica de bombeo en Galicia, entre ellas una instalación en Crecente que prevé 6 alternativas con el embalse de Frieira y una potencia de entre 401 y 645 MW y una inversión de hasta 491 millones de euros.