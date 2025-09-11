La plantilla de Stellantis Vigo urge datos del proyecto K9 para Turquía: «Estamos alerta»

La plantilla de Stellantis Vigo urge a la dirección algo de información sobre la producción de furgonetas K9 en Turquía a partir de finales de 2026. Hasta el momento, los trabajadores de la factoría olívica se han ido enterando de todo el proyecto a través de las páginas de FARO, cuya confirmación oficial llegó esta semana de manos de la Bolsa de Estambul y de Tofas, joint venture turca formada entre Stellantis y el conglomerado Koç Holding, que utilizará la planta de Bursa para ensamblar las furgos. CC OO, UGT y CUT critican la ausencia de información por parte de la empresa y se mantienen «alerta» por las implicaciones que pueda tener la noticia para la producción en Balaídos.

Desde que el proyecto K9 llegó a Balaídos, su producción ha ido colapsando el Sistema 2 de la planta y se ha ido reforzando con el ensamblaje en otras plantas. La principal es de la de Mangualde, en Portugal, que el año pasado cerró con 86.000 unidades. Pero a ella se sumó también la de Ellesmere Port en Reino Unido, que solo produce eléctricas, y la de Tafraoui en Argelia, que por el momento solo ensambla los vehículos despiezados enviados en colecciones SKD (siglas para semi-knocked down, con partes ya montadas) enviadas desde la planta viguesa.

Producción en Bursa

Ahora se unirá Bursa, que con las 150.000 unidades anuales anunciadas superará a la producción conjunta realizada en las plantas lusa, británica y argelina, a lo que habrá que sumar la preparación de colecciones CKD (completely knocked down). «Estamos alerta haciendo un estudio del impacto», señala Daniel Costas, de CC OO. Para ello, aclara que solicitará a la empresa «información precisa» sobre «qué podría suponer este desvío de producción a Turquía». «Veremos si la penalización es solo en Vigo o por lo contrario empeoraría las cifras también de Mangualde, con la que compartimos producción», añade.

Aser Sanz, de UGT, resalta por su parte que «la fábrica de Vigo aún no se ha pronunciado oficialmente». «Habrá que ver cómo es el tema finalmente», apunta, al tiempo que resalta que los trabajadores de la planta olívica responderán «con una producción ok en calidad, en plazo y en coste». «Ellos no son una amenaza», resumen.

Cubrir la demanda

Desde el sindicato mayoritario, el SIT-FSI, su secretario general Daniel Álvarez desliza que la decisión viene derivada por «el crecimiento previsto de Oriente Medio y África, lo cual la producción de Europa no la podría soportar». «En ningún caso se plantea que Tofas reemplace el volumen de producción de otras plantas, ni Vigo ni Mangualde», estima.

Desde la CUT, por su parte, fueron más duros, recordando que Stellantis Vigo recibió ayudas para producir en exclusiva en Vigo las K9 y que su producción se ha ido desviando. «Ya llevamos años en los que también se está fabricando en Reino Unido; ahora con esta noticia de que se van a hacer K9 en Tofas, pues es más sangrante aún», dice Víctor Mariño, que lo considera «poco ético» y que, además, «no se dio traslado oficial» de la noticia.