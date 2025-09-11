Pescanova, a lo Corea del Norte

La del 12 de septiembre de 2013 fue la última junta de accionistas de Pescanova SA (vieja Pescanova) a la que asistió, al menos presencialmente, Manuel Fernández de Sousa. Ya no era presidente —había dimitido en julio tras la entrega del informe forensic de KPMG—, pero acudió a la cita con el objetivo de volver a tomar las riendas de la pesquera. Acabaría retirando su propuesta. En aquella ocasión, en una sala donde los asistentes se disputaban el micrófono y el calor del gentío empañaba las ventanas, asistió algo más del 54% del capital social, sobre todo con delegaciones de voto. A la asamblea general celebrada ayer en Redondela —en segunda convocatoria, ya que la primera exige al menos un 50% de quórum— acudieron tres personas; había más gente en el escenario, con los cuatro consejeros y el notario. Los puntos votados de la orden del día fueron aprobados con el 99,9% del pírrico capital asistente. No hay disidencia.

Pescanova SA es hoy una sociedad de cartera cuya única razón de existencia es el 0,21% de Nueva Pescanova, que asumió tras el concurso de la primera todos los activos y pasivos derivados de la reestructuración. Cuando se firmó aquella escisión, la pesquera, ahora propiedad de Abanca, se comprometió a abonar cada año 255.000 euros a la vieja SA, actualizables con el IPC e independientemente de su relevancia. Teniendo en cuenta la evolución de la inflación, esa cantidad ronda ya los 324.000 euros, que en gran medida es lo que se reparten los cuatro consejeros. Ninguno tiene peso en el capital ni experiencia en el sector. Se trata de Leopoldo Fernández Zugazabeitia (secretario), Luis Malo de Molina, Juan Manuel Ginzo y Alejandro Fernández Zugazabeitia; a excepción del primero, que entró en el consejo en septiembre de 2016, los demás llevan en estos cargos desde marzo de 2017. Se han repartido ya más de 1 millón de euros en retribuciones. Repetirán otros cuatro años más, sin oposición alguna entre una masa crítica de accionistas que no existe.

Repetir mandato

Porque uno de los puntos de la orden del día de la junta general era el de su reelección. «La Comisión de nombramientos y retribuciones ha informado favorablemente [de su reelección] y tanto esta Comisión como el consejo valoran de forma muy positiva el desempeño de sus funciones [...] y su aportación a la buena proyección de la sociedad». La única propuesta empresarial que llevaron a cabo, no sometida a votación específica en asamblea, fue el lanzamiento de un proyecto pesquero en Bolivia a través de dos empresas que ya existían (Buhoservice y Gambabol), la primera de las cuales tenía como objeto de negocio la «importación de toda clase de vehículos motorizados, montacargas, furgones, etc.»

Consejeros de Pescanova SA, ayer, en la junta general / Pablo H. Gamarra

Aquella aventura saltó por los aires y se saldó con pérdidas superiores de 2,2 millones de euros. Aún así, cada vez que Pescanova SA divulga un informe económico a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ya que cotiza en Bolsa, repite el mismo mantra. «El consejo de administración pretende dar comienzo a una nueva fase de la compañía, la cual ha de recuperar su actividad propia y dejar de ser exclusivamente una sociedad de mera tenencia de su participación en Nueva Pescanova». Si alguna vez se vuelve a animar y lo lleva a junta lo votarán —para bien o para mal— tres. Con suerte. Pero por con un porcentaje abrumador.