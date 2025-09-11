Dos minutos para un símbolo: así tomó forma el «Argos Berbés»

Grupo Pereira lleva el nombre de Vigo por donde quiera que vaya. Y su última construcción, el Argos Berbés, es buena muestra de ello. Se trata de un imponente arrastrero congelador, reemplazo del emblemático Argos Vigo (ex Telleiro y ex Puente Pereiras Tres), que faena en aguas de malvinas para la joint venture participada por la compañía que dirige José Enrique Pereira.

De hecho su nombre es un homenaje al espacio en el que tan bien se desenvolvió el fundador del grupo, José Pereira, que empezó en O Berbés y se consolidó, desde el Pelícano, como uno de los grandes armadores de la historia de la pesca española.

El contrato fue ejecutado por Nodosa y es el segundo pesquero con proa tipo invertida de la pesca gallega, después del casi gemelo Prion, encargado por la joint venture de Pescapuerta.

Es un buque de 85 metros de eslora por 14 de manga, con espacio para un total de 74 tripulantes y algo menos de 2.500 toneladas de registro bruto (GT). Tiene una capacidad en bodega para 2.442 metros cúbicos de pescado, puede congelar 120 toneladas al día y utiliza amoníaco para refrigerar.