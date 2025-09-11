La jornada laboral en Galicia se sitúa en 38,6 horas en los convenios pactados para este año

En su férrea defensa de la reducción de jornada a 37,5 horas semanales, los dos principales sindicatos del país apelaron ayer a la necesidad de adaptar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores a la nueva realidad social del siglo XXI. El tope se mantiene en 40 desde 1983, cuando el primer Gobierno de Felipe González la redujo desde las 44 horas en vigor hasta ese momento. CC OO y UGT arremetieron ayer contra PP, Vox y Junts por bloquear la medida y avisaron de que acabará aprobándose. El día a día de las empresas ya va por ese camino.

Hasta agosto se registraron 2.826 convenios colectivos con efectos económicos en este 2025 que engloban a 954.176 empresas y cubren a casi 9 millones de trabajadores. La jornada media pactada se situó en 1.750,25 horas anuales por empleado, el equivalente a 38,3 horas semanales. Son cerca de 9 horas menos por ejercicio que en los convenios acumulados de enero a agosto de 2024, según la actualización de la estadística de convenios colectivos publicada ayer por el Ministerio de Trabajo.

Empresas y sectores

Hay una notable diferencia por tipo de convenios. Los sectoriales, con 8,5 millones de trabajadores afectados en los firmados para este 2025, se recogen 1.751,62 euros, a un promedio semanal de 38,36 horas. Los de empresa (462.000 trabajadores) fijan 1.725,3 horas semanales, a 37,8 horas por semana, muy cerca ya del objetivo del departamento liderado por Yolanda Díaz y los sindicatos.

Del total de 8,5 millones de trabajadores vinculados a los convenios de este año, el 12,6% tienen una jornada inferior a las 37,5 horas semanales; el 28% se mueve entre las 37,5 y las 38,5 horas; algo más de la mitad está entre las 38,5 y las 39,5 horas; el 3,7% va hasta las 40 como máximo; y otro 3,7% supera las 40 horas semanales.

En Galicia

La media pactada en Galicia es algo mayor: 1.764,16 horas anuales (1.771,29 horas entre enero y agosto de 2024) y 38,6 horas semanales en 177 convenios con 15.154 empresas incluidas y 154.760 trabajadores. En el caso de los convenios de carácter autonómico son 38. En Ourense llegan a las 39,5 horas. En Pontevedra son 38,7 horas; 38,5 en A Coruña, Y 38,5 horas también en Lugo. El promedio en los convenios de empresa en la comunidad baja a las 37,8 horas semanales y 38,7 en los de ámbito superior.