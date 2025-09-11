Ceaga, cinco veces «excelente»

El Clúster de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga) ha revalidado por quinta vez el sello de excelencia Gold Label otorgado por la European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). Según anunció ayer, alcanzó una puntuación del 98% entre los clústeres mejor valorados de la UE, siendo además el único gallego «con este nivel de acreditación y el mejor valorado a nivel nacional».

El sello desarrollado por expertos internacionales independientes evalúa más de 31 indicadores clave relacionados con la estrategia, la estructura organizativa o servicios. «La puntuación alcanzada demuestra no solo la madurez de nuestro ecosistema, sino también nuestra capacidad de seguir liderando proyectos de alto impacto para la industria», destacó la presidenta de Ceaga, Patricia Moreira.