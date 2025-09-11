Ceaga, cinco veces «excelente»
El clúster revalida por quinta vez el sello «Gold Label» a nivel europeo
REDACCIÓN
El Clúster de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga) ha revalidado por quinta vez el sello de excelencia Gold Label otorgado por la European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). Según anunció ayer, alcanzó una puntuación del 98% entre los clústeres mejor valorados de la UE, siendo además el único gallego «con este nivel de acreditación y el mejor valorado a nivel nacional».
El sello desarrollado por expertos internacionales independientes evalúa más de 31 indicadores clave relacionados con la estrategia, la estructura organizativa o servicios. «La puntuación alcanzada demuestra no solo la madurez de nuestro ecosistema, sino también nuestra capacidad de seguir liderando proyectos de alto impacto para la industria», destacó la presidenta de Ceaga, Patricia Moreira.
- Así es la nueve sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Neutralizada la etapa de Pontevedra de La Vuelta a 8 kilómetros de meta por las protestas
- La inclusión de alumnos con necesidades en colegios ordinarios llega a la Fiscalía
- Santiago impide a una veintena de alumnos cursar sexto de Medicina en el Cunqueiro
- Cuarenta vigueses tramitan ya una hipoteca inversa para completar su pensión
- Dos heridos muy graves en una pelea a martillazos en Vilagarcía
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Bimba y Lola: la nueva sede central viguesa de la firma, en imágenes