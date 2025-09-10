Suardiaz adquiere la empresa viguesa Gallús Aduanas

Grupo Suardiaz ha anunciado hoy la adquisición de Gallús Aduanas, una empresa especializada en gestión aduanera "con amplia trayectoria en el sector".

El operador logístico y armador presidido por Juan Riva asegura en un comunicado que con esta operación "da un paso más" en su estrategia de crecimiento y diversificación de servicios, "reforzando su capacidad aduanera y ampliando su ofetra de soluciones integrales puerta a puerta", así como reafirma el compromiso de Suardiaz "con la excelencia operativa, la diversificación de servicios y un acompañamiento cercano en toda la cadena logística".

Nacida y con sede en Vigo y fundada por Enrique Gallús Alonso, Gallús Aduanas cuenta con una sólida experiencia en servicios vinculados a la gestión aduanera. En su web se presenta como "una Agencia Transitaría formada por un equipo con una amplia experiencia en el sector. Somos expertos asesores en comercio marítimo y nuestro principal objetivo es proporcionar a nuestros clientes los servicios necesarios para cubrir sus necesidades de manera global con eficacia, rapidez y sobre todo de un modo muy personalizado. Nuestra misión es aportar seguridad y rapidez como constantes en nuestro trabajo y actualizar y mejorar continuamente nuestro servicio para asegurar la consolidación de una firme y duradera relación con nuestros clientes".

Desde Suardiaz destacan el "conocimiento especializado de Gallús Aduanas en la gestión aduanera de mercancías refrigeradas", un factor que encaja en la apuesta del grupo naviero por el desarrollo de soluciones logísticas para productos perecederos y de alto valor añadido. "De esta forma, se aporta un valor diferencial al grupo, especialmente en corredores estratégicos donde la trazabilidad, la agilidad y el cumplimiento normativo son fundamentales", añade el comunicado.

Arturo Fernández, director comercial de Grupo Suardiaz, considera que la incorporación de Gallús Aduanas "será clave para ampliar nuestras capacidades en sectores donde la exigencia operativa es máxima".