Stellantis por tierra, mar y aire: tras los coches y los aviones, ahora se lanza a la náutica recreativa

Stellantis es el grupo fruto de la fusión en 2021 entre PSA y FCA, lo que dio origen a un gigante de la automoción de 14 marcas, ahora 15 al sumar a la china Leapmotor. Pero la multinacional con planta en Vigo no se quedó ahí, y en 2023 dio el salto a la aeronáutica al firmar un acuerdo con Archer Aviation, de cara a fabricar el avión eléctrico Midnight, de tipo eVTOL (aeronave eléctrica de despeje y aterrizaje vertical, por sus siglas en inglés). Ahora, el grupo que dirige Antonio Filosa se adentra en el sector de la náutica recreativa con el lanzamiento de dos catamaranes.

El grupo caba de anunciar que su división Stellantis Design Studio llegó a un acuerdo con la firma francesa Windelo para el rediseño de los catamaranes Windelo 62 y Windelo 58. Junto a Barreau-Neuman Naval Architects, ofrecen «una combinación perfecta de rendimiento dinámico y confort excepcional».

«Nuestra colaboración con Windelo ha sido una experiencia inspiradora en la que trasladamos la audaz y dinámica inspiración de las proporciones automovilísticas al entorno marino», explica el director creativo de Stellantis Design Studio, Hugo Nightingale.

Resultados

En esta incursión en el sector naval, Stellantis destaca su colaboración en la creación de la «cabina 360 HORIZON», que a su juicio «amplía el placer de navegar y vivir a bordo». «El concepto presenta un techo visualmente flotante con un marco de cristal oculto y una disposición abierta de la cabina/puente, que proporciona una impresionante vista de 360 grados del horizonte», comenta la compañía, que destaca que su creación se podrá ver en el Cannes Yachting Festival.

Windelo es un astillero especializado en catamaranes que se ubica en la localidad de Canet-en-Roussillon, en la región francesa de Occitania.

«Trabajar con Stellantis Design Studio y los arquitectos navales Barreau-Neuman nos permitió reinventar el potencial de nuestro catamarán. Nos han ayudado no solo a realzar la icónica identidad de Windelo y a consolidar el diseño característico de toda la gama, sino también a mejorar la experiencia de navegación en su conjunto. El Windelo 62 es un testimonio de lo que se puede lograr cuando diferentes mundos se unen para crear algo excepcional», indicó por su parte el director ejecutivo de Windelo Catamarans, Gautier Kauffmann.