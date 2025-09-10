Tofas oficializa la producción en Turquía de las K9 de Stellantis Vigo y la eleva a 150.000 unidades

La gran dispersión de las furgonetas K9 de Stellantis Vigo se oficializa. La compañía turca Tofas, joint venture formada entre el grupo y el conglomerado turco Koç Holding, informó de la llegada del que es el producto estrella de Balaídos, confirmando lo adelantado por este medio en su edición del pasado 26 de agosto y ofreciendo datos concretos de producción e inversión. De esta forma, pese a que la tirada inicial prevista es de más de 50.000 unidades, la planta situada en la localidad de Bursa tendrá capacidad para llegar a las 150.000 unidades del modelo K9, que se fabricará bajo las marcas Opel, Fiat, Peugeot y Citroën. Para ello se llevará a cabo una inversión de 256 millones de euros en la industrialización.

A través de la Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), una plataforma operada por la Bolsa de Estambul que permite a las empresas divulgar información relevante, Koç anunció la firma de un acuerdo de fabricación con Stellantis que «concede el derecho a producir y distribuir en Turquía las versiones K9 de vehículos comerciales ligeros». Se realizará en base a plataformas multienergía para las cuatro marcas e incluye también la venta de los vehículos y los repuestos. Un proyecto que, concretan, comenzará a finales de 2026, llegando ya rodado a 2027.

Ensamblaje en Tofas de la K0, la furgoneta mediana de Stellantis / Tofas

«De conformidad con el acuerdo de fabricación, el proyecto, cuya ejecución está prevista para finales del tercer trimestre de 2026 con una inversión de hasta 256 millones de euros, tendrá una capacidad de producción anual de 150.000 unidades», transmite el grupo en la plataforma oficial.

Con el anuncio, la factoría de Bursa, situada al sur de Estambul, se convertirá en la quinta planta que ensambla las exitosas furgonetas con Vigo como eje. Junto a estas dos están las fábricas de Mangualde (Portugal), Ellesmere Port (Reino Unido) y Tafraoui (Argelia), con lo que se superarán ampliamente el medio millón de unidades K9 al año. De hecho, Tofas calcula que producirá «aproximadamente 660.000 vehículos» hasta el último trimestre de 2034, destinándose el 80% al mercado local.

Acuerdo

Como recuerda la firma turca, la confirmación del proyecto ratifica el acuerdo del pasado abril, que comprendía la inversión de 256 millones en la producción de un nuevo modelo de vehículo ligero con la idea de su exportación a países de Oriente Medio y África. Esa cifra se suma a los 230 millones de euros comunicados en diciembre para incorporar las K0, las furgonetas medianas de Stellantis. Con ambos productos, Bursa se convierte en una de las principales fábricas de furgonetas del ecosistema Stellantis.

Filosa une lazos con Italia para revisar las normas de la UE El CEO de Stellantis, Antonio Filosa, ha aprovechado la celebración del salón del automóvil de Múnich para lanzar una serie de mensajes. Primero fue a través de entrevistas con los medios Les Echos e Il Sole 24 Ore; ahora, con una reunión clave con el ministro de Empresa y Made in Italy, Adolfo Urso, y el presidente de la Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (Anfia), Roberto Vavassori. Filosa se une así a Italia para reclamar a la UE una mayor flexibilidad en la normativa sobre emisiones CO2 y una revisión del veto a los motores de combustión en 2035.

Ahora está por ver cómo afectará esta noticia a Balaídos. Ya no solo por la alta cantidad anunciada en Turquía, que supera con creces al récord de Mangualde, la segunda planta de las K9 en volumen (el año pasado ensambló 86.000 furgos); tampoco por lo que puede suponer a futuro, cuando toque renovar el modelo en Vigo, sino también porque Tofas concreta que producirá vehículos despiezados o CKD (completely knocked down).

Y es que en la ciudad olívica hay un taller dedicado a este menester que ha vivido un impulso importante en lo que va de año (más de 110.000 packs en el primer semestre) gracias al tirón, entre otros, de la Fiat Doblò ensamblada localmente en la planta argelina de Tafraoui. ¿Seguirá Stellantis Vigo con estos niveles? Por el momento, el grupo que dirige Antonio Filosa no se ha pronunciado.

Montaje con las noticias publicadas en Turquía / Anabel Montouto