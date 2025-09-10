El Sabadell da por hecho que BBVA mejorará su oferta pese a negarlo

os ejecutivos del Sabadell no se creen a sus homólogos del BBVA. El consejero delegado de la entidad catalana, César González-Bueno, dio por seguro ayer que su rival mejorará el precio de la oferta de compra (opa) sobre su entidad, por más que la cúpula del banco de origen vasco no haya parado de negarlo en los últimos días, con su presidente, Carlos Torres, a la cabeza. «Esta oferta es muy probable que no sea la última porque todo el mundo está de acuerdo en que carece de méritos. Puedo decirlo porque el consejo (del Sabadell) ya rechazó una oferta mejor hace 16 meses», afirmó el ejecutivo en una conferencia bancaria organizada por Barclays.

Durante meses, una mayoría de analistas e inversores han dado por sentado que el BBVA mejoraría su opa. Es una de las razones que explican que el Sabadell valga hoy en bolsa en torno a un 9% más que la valoración que le confiere el precio de la opa, lo que implica que los accionistas que acepten la oferta recibirían hoy por hoy un 9% menos que vendiendo sus acciones en el mercado. Pese a ello, Torres ha negado que vaya a mejorar el precio: «Consideramos que es una oportunidad única. Es definitiva, en cualquiera de sus vertientes. La oferta es la oferta, y cuando se vea que es la oferta definitiva se corregirá el diferencial», ha afirmado en una entrevista en el Periódico, del grupo Prensa Ibérica.

El periodo de aceptación de la opa para los accionistas del Sabadell que deseen vender sus títulos al BBVA comenzó este lunes, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobara la operación el pasado viernes, y se extenderá hasta el próximo 7 de octubre. Pese a que la entidad con sede en Bilbao haya negado hasta la saciedad su intención de hacerlo, legalmente puede mejorar la oferta (una acción propia y 0,7 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones de su competidor) hasta cinco días hábiles antes de que finalice ese plazo de aceptación. Lo haga finalmente o no, que no lo anticipe no presupone nada porque es la estrategia habitual por razones tácticas y estratégicas.