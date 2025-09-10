Tras la muerte de sus fundadores
Un pacto familiar blinda cinco años más la hotelera Meliá
Los seis herederos necesitarán una mayoría reforzada del 80% para vender sus participaciones en la compañía
Un pacto familiar blinda durante cinco años más la hotelera Meliá, tras el fallecimiento de la matriarca Ana María Jaume Vanrell, apenas nueve meses después de que partiera su fundador, Gabriel Escarrer Juliá. Y es que durante ese periodo, hasta 2030, los hijos de la pareja necesitarán una mayoría reforzada del 80% para la venta de su participación en la hotelera, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En una información relevante, la hotelera mallorquina actualiza las participaciones de la familia Escarrer en la matriz Meliá Hotels International. Las sociedades Hoteles Mallorquines Consolidados, Hoteles Mallorquines Agrupados y Hoteles Mallorquines Asociados han pasado a declarar el 24,365%, 11,290% y 13,763% del capital de la compañía, respectivamente, sumando una participación total del 49,418%.
Mientras, los herederos de Gabriel Escarrer Juliá han pasado a declarar indirectamente el 5,388% a través de Tulipa Inversiones 2018. El matrimonio tiene seis hijos: María Magdalena, Ana María, María Antonia, María Mercedes, Sebastián y Gabriel Juan Escarrer Jaume, este último actual presidente y consejero delegado de la hotelera.
Y recuerda que desde el fallecimiento de la matriarca se pone en marcha el pacto acordado por Gabriel Escarrer Juliá, su mujer Ana María Jaume Vanrell y sus hijos en 2018, por el que tras la muerte de sus padres sería necesaria una mayoría reforzada para reducir la participación de cualquiera de ellos en las sociedades mercantiles que componen la hotelera.
De esta forma, los empresarios mallorquines buscan transmitir "estabilidad y confianza a los restantes accionistas" de la empresa, así como a los empleados, proveedores, clientes, e inversores tras la desaparición de sus fundadores.
