Así es la nueve sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro

Bimba y Lola: conocemos el interior de la nueva sede central de la firma en Vigo

Bimba y Lola: la nueva sede central viguesa de la firma, en imágenes / Bimba y Lola

Julio Pérez

El traslado desde Mos a la nueva sede central en Vigo era uno de los hitos en la estrategia de crecimiento de Bimba y Lola.

Estrenó su corazón corporativo en noviembre del pasado año tras un ambicioso proyecto de reforma del antiguo concesionario Comercial Automoto en la Avenida de Madrid. En él trabajan las más de 300 personas de las oficinas centrales. Tiene una superficie de 11.240 metros cuadrados y las obras siguen los estándares de certificación BREEMAN por su sostenibilidad.

Fachada de la sede central de la firma en Vigo.

Fachada de la sede central de la firma en Vigo. / Bimba y Lola

Los arquitectos Martín de Cominges Carvallo y José Javier Villacé diseñaron la reforma, acometida por San José de un edificio del año 1965 que fue completamente restaurado, y con una inversión de unos 5 millones de euros.

En su web es posible ver cómo quedó por dentro.

