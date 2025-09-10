Luz verde a la ampliación de los permisos parentales

El Congreso de los Diputados convalidó ayer el real decreto-ley por el que se amplían los permisos de nacimiento y cuidado, gracias al apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox, que se ha abstenido.

La iniciativa salióadelante con una mayoría de 313 votos a favor —PSOE, PP, Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG, Coalición Canaria y UPN—, 33 abstenciones (de Vox) y ningún voto en contra.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue la encargada de defender esta iniciativa ante los parlamentarios y de pedirles su voto a favor, ya que, según ha dicho, garantiza derechos, reduce la brecha de género y fomenta la igualdad.

Este real decreto-ley incluye las dos semanas de permiso retribuido para el cuidado de niños hasta los 8 años (para los nacidos desde agosto de 2024), así como una más de permiso por nacimiento, lo que se traduce en un total de 19 semanas retribuidas para atender a los hijos pequeños, que alcanzan las 22 si se suma la acumulación del permiso por lactancia.

Díaz insistió en que esta medida «beneficiará a casi un millón de personas el primer año» que «tendrán más tiempo para estar con los suyos y menos agobios en sus vidas», y detalló que tiene un coste de 1.500 millones de euros en su despliegue y 1.000 millones anuales en años posteriores.

En este sentido, aclaró que esta norma beneficia no solo a los trabajadores asalariados, sino que incluye a los empleados públicos y a las personas trabajadoras autónomas.

Críticas

Todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, votaron a favor de la convalidación del decreto, aunque partidos como el PP o Podemos fueron muy críticos con la norma, mientras que otros como ERC pidieron la tramitación como proyecto de ley para poder introducir mejoras.

La diputada popular Carmen Fúnez de Gregorio dio«un sí rotundo a la conciliación» y «a las ayudas a las familias», pero lamentó que los permisos «se vayan a aplicar por igual a las empresas del Ibex que a un pequeño autónomo que tenga cuatro trabajadores a su cargo».

El diputado de BNG Néstor Rego advirtió de que con estos permisos «el Gobierno arrastra los pies» y «no llega a lo que se había comprometido», mientras que la parlamentaria del PNV, Idoia Sagastizábal, incluye un derecho «limitado» porque deja fuera a las familias con niños de entre 1 y 8 años.

Díaz llama a la movilización por la reducción de la jornada laboral

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asumió ayer que su proyecto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales decaerá el miércoles en el Congreso por el voto en contra de PP, Vox y Junts, e instó a la ciudadanía a hacer movilizaciones en la calle para «defender sus derechos».

El PP, Vox y Junts defenderán hoy sendas enmiendas de totalidad para devolver el proyecto de ley al Gobierno. Como las tres formaciones suman una mayoría absoluta de 177 escaños, impondrán su veto sobre la norma del Gobierno y esta se retirará del trámite parlamentario.

En este escenario, Yolanda Díaz ha cargado contra estas formaciones y, en concreto, contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. «El señor Feijóo, a quien le felicito su cumpleaños, va a dar una sonora bofetada a los trabajadores y trabajadoras, sobre todo trabajadoras, de nuestro país», ha dicho en los pasillos del Congreso.

A renglón seguido, la ministra de Trabajo asumió que «probablemente» el Gobierno sufra una derrota parlamentaria por este asunto, pero aseveró que hay derrotas «que se ganan en la calle».

Por este motivo, hizo un llamamiento a la clase trabajadora para defender sus derechos y garantizó que el Gobierno volverá a llevar el texto para reducir la jornada al Parlamento, aunque no especificó cuándo. «Se va a ganar, porque hay luchas que son imparables», ha remachado.

En línea con el argumento de Yolanda Díaz, los sindicatos CCOO y UGT anunciaron movilizaciones para hoy en la Plazasde las Cortes, enfrente del Congreso, para defender el proyecto de ley y protestar contra el rechazo que muestran PP, Vox y Junts.

El no de Junts

Por su lado, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado que el rechazo de Junts a la reducción de la jornada laboral tiene que ver con consideraciones de tipo «político», de si «apoyar o no» al Gobierno ahora «es conveniente».«Muchas series de reflexiones que no tenían que ver estrictamente con la jornada», expuso Pérez Rey en declaraciones en el programa «Todo Es Mentira» de Cuatro.