Gradiant lanza un fondo de inversión especializado en «deep tech»

Gradiant ha constituido TRL13, el primer fondo europeo impulsado por un centro tecnológico español que combina deep tech, transferencia tecnológica y TIC. Nace «con la vocación de convertirse en un catalizador estratégico para el futuro de la innovación en Europa». Con esta iniciativa, Gradiant da un paso más en su propósito «de generar riqueza a través del conocimiento, poniendo su propio capital y experiencia al servicio de nuevos proyectos de terceros para multiplicar el impacto económico, tecnológico y social que ha generado hasta el momento».

El origen de TRL13 está en Gradiant Investments, empresa creada en 2016 y participada al 100% por Gradiant que ha servido como vehículo de inversión en startups incubadas dentro del centro tecnológico. A través de esta vía han nacido tres spin-offs valoradas en más de 40 millones de euros y que emplean a más de 60 profesionales altamente cualificados.

Gradiant ha captado y gestionado hasta 2024 más de 96 millones de euros. El nuevo fondo aspira, de forma complementaria, a conseguir financiación europea con la que multiplicar su impacto a través de la convocatoria INNVIERTE DT-TT del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), dotada con 353 millones de euros para fondos de capital riesgo especializados en deep tech y transferencia tecnológica.

«Con este nuevo rol como inversores pretendemos crear un círculo virtuoso de generación de riqueza a través del conocimiento: ponemos a disposición de estos proyectos los recursos propios generados, precisamente, por hacer transferencia de alta tecnología, multiplicando el impacto, de ahí el nombre de TRL13; los TRL, que miden los niveles de madurez tecnológica, llegan hasta el 9, pero nosotros queremos ir mucho más allá», asegura Fernando Jiménez, gerente de Gradiant, que añade que el proyecto cuenta con el apoyo de personas de reconocido prestigio en inversión tecnológica.