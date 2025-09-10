Esto es lo que ganan las administraciones por cada décimo de la lotería de Navidad: «No es buen negocio»

Muchos españoles han aprovechado las vacaciones para comprar su décimo de la lotería de Navidad aprovechando que pasaban por otras comunidades. Aunque este sorteo es toda una tradición patria y cada año se venden millones de números, podría no ser suficiente para mantener las cuentas de las administraciones: «No es buen negocio».

El youtuber Eric Ponce ha publicado un vídeo en el que recoge los testimonios de distintos loteros para crear una imagen de la situación del sector. En general, los dueños de las administraciones consideran que sus comisiones no son suficientes, los gastos son elevados y dependen demasiado del Estado.

Entre las quejas más recurrentes, destaca el porcentaje que se lleva la administración por cada décimo vendido. Como señala la dueña de una administración en Rubí (Barcelona): «De cada décimo de 20 euros, el lotero apenas se queda con un euro. El resto, 19 euros, va directamente a las arcas del Estado».

Una campaña para salvar el año

Los empresarios aseguran que las comisiones no les dejan un margen suficiente. En el caso de la lotería de Navidad, explican que cada décimo les deja un 5% bruto de comisión (1 euro por un boleto de 20 euros). Argumentan que esta cantidad es insuficiente si se le descuentan los costes asociados a mantener el local.

La lotera entrevistada asevera: «El sorteo de Navidad es el que marca la diferencia. Si haces una buena campaña puedes cubrir el resto del año, pero si te va mal, entras en pérdidas y tienes que endeudarte».

Además, afirman que los grandes premios ya no resultan tan rentables, según otra entrevistada: «se podía pagar muchísimo más en ventanilla, ahora nos han limitado a 2.000 euros». Sin embargo, las cantidades por encima de esa cifra deben entregarse en una entidad bancaria, por lo que las administraciones ya no cobran comisión por gestionar esos pagos.

La otra gran queja que lanzan es que los beneficios por cada venta no se ajustan al coste de vida actual. «Hace 20 años que no nos suben un céntimo. En la práctica, cada año perdemos poder adquisitivo. Es un negocio esclavo y poco rentable», asegura un propietario.

Nuevas generaciones y rentabilidad

Otro factor que complica el día a día de los loteros son las nuevas tecnologías. Según cuentan en el vídeo, la venta online y las aplicaciones móviles son la opción predilecta de la gente joven, lo que resta público a la administración tradicional.

Aunque complicado, los entrevistados confirman que todavía se puede vivir como lotero. Matizan que quizá el futuro pase por crear puntos de venta mixtos como bares, estancos o papelerías, pero como concluye uno de los loteros: «Una administración te da para vivir, pero no para hacerte rico».