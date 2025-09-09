John Elkann, presidente de Stellantis y Ferrari, tendrá que hacer un año de servicios a la comunidad

La investigación penal por un presunto fraude fiscal que ha tenido a los hermanos Elkann en el punto de mira ha llegado a su fin. John Elkann, presidente de Ferrari y del grupo Stellantis, ha llegado a un acuerdo con la fiscalía italiana, junto con sus hermanos Lapo y Ginevra, para poner punto y final a la investigación.

Algo que no les ha salido gratis: entre los tres tendrán que asumir el pago de 183 millones de euros y, además, el presidente de Stellantis tendrá que asumir una condena de un año de servicios comunitarios.

Este es el acuerdo al que los hermanos Elkann y la fiscalía italiana ha aprobado, aunque todavía queda pendiente su ratificación judicial, según ha informado la agencia Reuters.

Con la ratificación y firma de este acuerdo, el proceso penal quedará suspendido, por lo que no habrá cargos penales contra ninguno de los hermanos Elkann, tal y como ha expresado su abogado, Paolo Siniscalchi.

Una herencia millonaria

La investigación por un presunto fraude fiscal en relación a la herencia que dejó la abuela de los Elkann, Marella Caracciolo, mujer de Gianni Agnelli, popularmente conocido como l'Avvocato (el abogado, en español), forma parte de la disputa abierta que los tres Elkann mantienen todavía activa con su madre, Margherita Agnelli, hija de Gianni Agnelli.

Gianni Agnelli y Marella Caracciolo. / Giorgio Lotti/Wikicommons

Este proceso penal en concreto, que quedará cerrado tras la ratificación de este acuerdo, investigaba un presunto fraude fiscal relacionado con el pago (o impago) del impuesto de sucesiones debido de la herencia de Marella Caracciolo. La mujer de Agnelli, residente en Suiza, falleció en 2019 y tras su muerte los hermanos Elkann no habrían declarado, según las pesquisas, 1.000 millones de euros en activos y 248,5 millones de euros en ingresos.

La disputa de los Agnelli-Elkann

El cierre de este caso supone un paso más en la resolución de la disputa civil que Margherita Agnelli, heredera de 1.200 millones de euros de la fortuna Agnelli, mantiene abierta con sus tres hijos, entre ellos John Elkann, presidente de Stellantis. En resumen, la hija del Avvocato busca anular una serie de acuerdos, (conocidos como los acuerdos de Ginebra) firmados en 2004 tras la muerte de su padre, que benefician principalmente a los tres hijos mayores (John, Lapo y Ginevra) y dejan desprotegidos a los cinco hijos que Margherita tuvo fruto de un segundo matrimonio.

Con el pago de 183 millones de euros y los trabajos en beneficio de la comunidad por parte de John Elkann, este capítulo quedaría cerrado sin ningún tipo de cargo sobre los tres hermanos, según han confirmado las autoridades italianas y ha recogido Reuters. Solo queda que el presidente de Ferrari anuncie a las autoridades dónde va a realizar su servicio comunitario.